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В Венгрии стартует всеобщий опрос по вопросу о приеме Украины в ЕС

В Венгрии стартует всеобщий опрос по вопросу о приеме Украины в ЕС - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Венгрии стартует всеобщий опрос по вопросу о приеме Украины в ЕС

Выяснение позиции граждан по вопросу о приеме Украины в Евросоюз стартует в понедельник в Венгрии, всеобщий опрос продлится до 20 июня. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T00:34+0300

2025-04-14T00:34+0300

2025-04-14T00:34+0300

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БУДАПЕШТ, 14 апр - ПРАЙМ. Выяснение позиции граждан по вопросу о приеме Украины в Евросоюз стартует в понедельник в Венгрии, всеобщий опрос продлится до 20 июня. Анкеты будут рассылать по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?", на который можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса 20 июня его результаты будут направлены в Брюссель. "Вступление Украины в Евросоюз может повлиять на жизнь каждого венгра. Для принятия ответственного решения необходимо осознавать последствия и риски вступления", - говорится в заявлении, посвященном стартующему опросу, на сайте венгерского правительства. В конверт с бюллетенем будут вложены также листовки с перечислением рисков, которые несет для венгерского населения возможный прием Украины в ЕС: выплата процентов по "огромному общему кредиту ЕС", который будет направлен на то, чтобы украинское государство продолжало функционировать, потенциальные проблемы на сельскохозяйственном и трудовом рынках, вызовы для венгерского здравоохранения, общественной безопасности, качества продуктов питания и пенсионной системы. Правительство Венгрии с 2010 года 14 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем, в национальной консультации обычно принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны. РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО - ЗА ВЕНГРИЕЙ Впервые идею о проведении подобного опроса озвучил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по окончании внеочередного саммита ЕС 6 марта, когда Венгрия единственной из стран сообщества не поддержала текст итогового документа из-за того, что он содержал пункты о продолжении военной и финансовой помощи Украине. Венгерский премьер подчеркнул, что в Брюсселе хотели бы, чтобы Украина стала членом Евросоюза в течение нынешнего цикла Европарламента, то есть до 2030 года, но "решающее слово за Венгрией", поскольку для приема страны в ЕС необходимо единогласное одобрение всех государств-членов, а Будапешт не позволит принять решение в обход воли венгерских граждан. По его словам, ЕС хочет предложить Украине членство в обмен на продолжение военных действий, но это погубило бы венгерскую экономику. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что вступление Украины в Евросоюз абсурдно и невозможно, поскольку не ясны границы страны, Киев совершенно не выполнил критерии, а ускоренное членство привело бы к непредвиденным последствиям в сельском хозяйстве не только Венгрии, но и других европейских стран, а также вызвало бы перераспределение средств из европейских фондов, из-за чего финансовая поддержка европейцев была бы сокращена за счет Киева. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что Будапешт не станет поддерживать никакое движение Украины в сторону ЕС и НАТО, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, которые ущемляет уже десять лет. Кроме того, Евросоюз десятилетиями утверждал, что евроинтеграция - это процесс, основанный на заслугах, и в таком случае Украина не должна вступить в сообщество быстрее стран Западных Балкан, отмечал Сийярто.

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мировая экономика, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, ес, мид, нато