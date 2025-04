https://1prime.ru/20250414/zapusk-856671893.html

Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard

2025-04-14T17:40+0300

бизнес

технологии

техас

джефф безос

blue origin

наса

amazon

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоит из женщин, включая певицу Кэти Перри и невесту миллиардера Лорен Санчес, следует из трансляции компании в соцсети X. Корабль был запущен с космопорта компании в западном Техасе, известного как Launch Site One. Экипаж провел в полете чуть более десять минут и совершил успешное приземление. Помимо Перри и Санчес, в состав экипажа вошли бывшая сотрудница НАСА Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен, журналистка Гейл Кинг и кинопродюсер Керианн Флинн. Принадлежащая основателю Amazon компания Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.

техас

