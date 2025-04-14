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Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard
Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard - 14.04.2025, ПРАЙМ
Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard
Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоит из женщин, включая... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:40+0300
2025-04-14T17:40+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоит из женщин, включая певицу Кэти Перри и невесту миллиардера Лорен Санчес, следует из трансляции компании в соцсети X. Корабль был запущен с космопорта компании в западном Техасе, известного как Launch Site One. Экипаж провел в полете чуть более десять минут и совершил успешное приземление. Помимо Перри и Санчес, в состав экипажа вошли бывшая сотрудница НАСА Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен, журналистка Гейл Кинг и кинопродюсер Керианн Флинн. Принадлежащая основателю Amazon компания Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.
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бизнес, технологии, техас, джефф безос, blue origin, наса, amazon
Бизнес, Технологии, ТЕХАС, Джефф Безос, Blue Origin, НАСА, Amazon
Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard
Космическая компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоит из женщин, включая певицу Кэти Перри и невесту миллиардера Лорен Санчес, следует из трансляции компании в соцсети X.
Корабль был запущен с космопорта компании в западном Техасе, известного как Launch Site One.
Экипаж провел в полете чуть более десять минут и совершил успешное приземление. Помимо Перри и Санчес, в состав экипажа вошли бывшая сотрудница НАСА Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен, журналистка Гейл Кинг и кинопродюсер Керианн Флинн.
Принадлежащая основателю Amazon компания Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.
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