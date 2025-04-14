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Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard
Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard - 14.04.2025, ПРАЙМ
Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard
Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоит из женщин, включая... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:40+0300
2025-04-14T17:40+0300
бизнес
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоит из женщин, включая певицу Кэти Перри и невесту миллиардера Лорен Санчес, следует из трансляции компании в соцсети X. Корабль был запущен с космопорта компании в западном Техасе, известного как Launch Site One. Экипаж провел в полете чуть более десять минут и совершил успешное приземление. Помимо Перри и Санчес, в состав экипажа вошли бывшая сотрудница НАСА Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен, журналистка Гейл Кинг и кинопродюсер Керианн Флинн. Принадлежащая основателю Amazon компания Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.
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бизнес, технологии, техас, джефф безос, blue origin, наса, amazon
Бизнес, Технологии, ТЕХАС, Джефф Безос, Blue Origin, НАСА, Amazon
17:40 14.04.2025
 
Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard

Космическая компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard

© NASA | Перейти в медиабанкСтарт Falcon 9
Старт Falcon 9
© NASA
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоит из женщин, включая певицу Кэти Перри и невесту миллиардера Лорен Санчес, следует из трансляции компании в соцсети X.
Корабль был запущен с космопорта компании в западном Техасе, известного как Launch Site One.
Экипаж провел в полете чуть более десять минут и совершил успешное приземление. Помимо Перри и Санчес, в состав экипажа вошли бывшая сотрудница НАСА Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен, журналистка Гейл Кинг и кинопродюсер Керианн Флинн.
Принадлежащая основателю Amazon компания Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.
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БизнесТехнологииТЕХАСДжефф БезосBlue OriginНАСАAmazon
 
 
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