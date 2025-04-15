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Российский рынок акций вернулся к снижению

Российский рынок акций вернулся к снижению - 15.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вернулся к снижению

Российский рынок акций возвращается к снижению днем во вторник, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T15:04+0300

2025-04-15T15:04+0300

2025-04-15T15:04+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций возвращается к снижению днем во вторник, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.56 мск снижался на 0,76%, до 2 798,12 пункта. В течение дня индекс несколько раз менял направление динамики, однако последние часы он стабильно снижается. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,71%, до 64,42 доллара за баррель. "В последние дни индекс Мосбиржи показал заметный отскок вслед за мировыми рынками и теперь для продолжения роста требуются новые поводы. При этом из негативных факторов, которые сдерживают рост рынка, можно выделить аномальную крепость рубля, все еще низкие цены на нефть, жесткую ДКП и отсутствие конкретики в вопросе урегулирования конфликта на Украине", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам". "Настроения по-прежнему остаются в большей степени негативными. Причем пессимизм в отношении быстрого урегулирования российско-украинского конфликта уступил страхам относительно устойчивости мировых финансовых рынков из-за ожиданий нового раунда торговой войны, объявленной Трампом. В этой связи больше всего инвесторов настораживают низкие котировки нефти на мировых биржах", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Абрау Дюрсо" (+1,42%), "ДВМП" (+0,96%), "Русала" (+0,94%), "Алросы" (+0,85%), "Селигдара" (+0,84%), "Совкомфлот" (+0,65%). "После заявления Минпромторга о решении реструктуризировать долг "Сегежа Групп" в размере 150 миллиардов рублей котировки компании накануне взлетели на 15,5%, сегодня в них последовала ожидаемая техническая коррекция на фоне фиксации прибыли спекулянтами", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Сегежа Групп" (-3,9%), "ТГК-1" (-2,96%), "Мечела" (обыкновенные снижаются на 2,94%, префы – на 2,65%), АФК "Система" (-2,7%), "Мосэнерго" (-2,5%). ПРОГНОЗЫ Кауфман из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "красной зоне". "Полагаем, что на следующей неделе в числе лидеров рынка окажутся акции, входящие в расчет индексов Мосбиржи химии и нефтехимии, финансов, потребительского сектора, средней и малой капитализации. При повышенных рисках прогноза ожидаем сравнительно благоприятной динамики индекса Мосбиржи транспорта, при высоких – индексов Мосбиржи электроэнергетики, телекоммуникаций, информационных технологий", - рассказал Александр Осин из ИК "АКБФ". Эксперт считает, что в конце недели индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2750-3050 пунктов. Чернов из Freedom Finance Global ожидает индекс Мосбиржи на закрытии в диапазоне 2800–2850 пунктов.

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российский рынок акций, рынки, торги, мосбиржа, россия