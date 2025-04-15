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Аптеки в России официально станут частью системы здравоохранения

Аптеки в России официально станут частью системы здравоохранения - 15.04.2025, ПРАЙМ

Аптеки в России официально станут частью системы здравоохранения

С 1 июня 2025 года аптеки, которые ранее относились к торговле, официально станут частью системы здравоохранения, соответствующий приказ об изменении ОКВЭД... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:51+0300

2025-04-15T11:51+0300

2025-04-15T11:51+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. С 1 июня 2025 года аптеки, которые ранее относились к торговле, официально станут частью системы здравоохранения, соответствующий приказ об изменении ОКВЭД утвердило Минэкономразвития РФ, сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. "С 1 июня 2025 года аптеки, в том числе и производственные, официально становятся частью системы здравоохранения. Подписан приказ об изменении ОКВЭД для аптек. До этого они были отнесены к торговле. Больше года назад я направлял министру экономического развития Максиму Решетникову обращение с просьбой исправить ситуацию. И сегодня мы видим результат! Это долгожданное решение", - написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что исправлена несправедливость, из-за которой более 6 тысяч специалистов были ущемлены в правах. По его словам, теперь у сотрудников аптек появятся законные права на льготы и преференции. "Почему это принципиально важно? Аптека, где есть производство, отпуск лекарств по льготной рецептуре – не магазин или торговая точка. Лекарства – особая категория товаров, от которых зависят жизни людей. Их оборот требует жёсткого контроля, специальных лицензий и постоянного надзора. Социальная миссия: льготное обеспечение лекарствами, работа с ЖНВЛП – всё это не коммерция, а забота о здоровье нации", - подчеркнул он. Башанкаев добавил, что в любой аптеке обязательно должны быть в наличии лекарства из минимального ассортимента, если этого нет, это уже риск для здоровья людей и нарушение их прав на медицинскую помощь. По его словам, за такое полагается административная ответственность. Для магазинов таких строгих правил нет, подчеркнул он. "Строгие требования к аптекам и сотрудникам аптек: лицензионный контроль – каждая аптека должна соответствовать десяткам параметров: от площади помещений до оборудования зон хранения, фармацевтический надзор – регулярные проверки Росздравнадзора по специальным регламентам, отличающимся от торговых, персональная ответственность провизоров и фармацевтов – каждый специалист проходит обязательную аккредитацию каждые 5 лет, требования к хранению – особые условия для термолабильных, наркотических и радиофармпрепаратов, контроль качества – обязательная входная проверка каждой серии лекарств, рецептурный контроль – строгий учёт препаратов", - отметил депутат.

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здоровье, рф, госдума, росздравнадзор