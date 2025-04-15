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Фондовые индексы АТР слабо растут на фоне гибкости торговой политики США

Фондовые индексы АТР слабо растут на фоне гибкости торговой политики США - 15.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР слабо растут на фоне гибкости торговой политики США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно увеличиваются на проявлении некоторой степени гибкости торговой | 15.04.2025, ПРАЙМ

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2025-04-15T08:03+0300

экономика

атр

азиатско-тихоокеанский регион

рынки

торги

китай

сша

пошлины

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно увеличиваются на проявлении некоторой степени гибкости торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,07%, до 3 260,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1 894,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,11%, до 21 441 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,02%, до 2 480,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,25%, до 7 767,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,99%, до 34 319 пунктов. "Трамп проявляет признаки гибкости относительно своей тарифной политики, и это вернуло некоторое спокойствие на рынок", - цитирует агентство Блумберг старшего трейдера T&D Asset Management Юсуке Сакаи (Yusuke Sakai). Администрация президента США Дональда Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомилось РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "взаимных" пошлин на импорт. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://1prime.ru/20250414/atr-856658511.html

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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атр, азиатско-тихоокеанский регион, рынки, торги, китай, сша, пошлины