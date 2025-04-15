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"Веские причины". Эксперты прогнозируют возврат ЕС к импорту газа из России - 15.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Веские причины". Эксперты прогнозируют возврат ЕС к импорту газа из России
"Веские причины". Эксперты прогнозируют возврат ЕС к импорту газа из России - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Веские причины". Эксперты прогнозируют возврат ЕС к импорту газа из России
Торговая война между Евросоюзом и Соединенными Штатами мотивирует Европу к возобновлению закупок российского газа. Об этом в интервью с "Известиями" заявил... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:31+0300
2025-04-15T16:31+0300
экономика
евросоюз
закупки газа
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Торговая война между Евросоюзом и Соединенными Штатами мотивирует Европу к возобновлению закупок российского газа. Об этом в интервью с "Известиями" заявил глава центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Таким образом он прокомментировал вчерашнее сообщение информагенства Reuters о том, что Франция и Германия из-за ухудшения отношений с Соединенными Штатами вполне могут задуматься хоты бы о частичном возвращении к закупкам российского "голубого топлива"."Конечно, пока не будут сняты санкции и не будет каких-то конкретных решений по мирному регулированию, Евросоюз не примет такого решения", - сказал Остапчук, отметив, что против этого в первую очередь выступит Германия, через которую тянется основной газопровод.Но полностью отвергать такой сценарий, по мнению российского экономиста, не следует, потому что у Европы есть веские причины возобновить импорт российского газа, пусть и частично."То, что российский газ в общем дешевле, чем американский — это очевидно. Поэтому тенденция обострения торговой войны между Америкой и Европой, она, конечно, мотивирует Евросоюз к пересмотру торговых отношений", - сказал Остапчук, добавив, что речь может идти не только о газе, но и о "других продуктах".
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евросоюз, закупки газа, россия, экспертное мнение
Экономика, Евросоюз, закупки газа, РОССИЯ, экспертное мнение
16:31 15.04.2025
 
"Веские причины". Эксперты прогнозируют возврат ЕС к импорту газа из России

Остапкович: пошлины США мотивируют Европу к возобновлению закупок газа у России

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Торговая война между Евросоюзом и Соединенными Штатами мотивирует Европу к возобновлению закупок российского газа. Об этом в интервью с "Известиями" заявил глава центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Таким образом он прокомментировал вчерашнее сообщение информагенства Reuters о том, что Франция и Германия из-за ухудшения отношений с Соединенными Штатами вполне могут задуматься хоты бы о частичном возвращении к закупкам российского "голубого топлива".
"Конечно, пока не будут сняты санкции и не будет каких-то конкретных решений по мирному регулированию, Евросоюз не примет такого решения", - сказал Остапчук, отметив, что против этого в первую очередь выступит Германия, через которую тянется основной газопровод.
Но полностью отвергать такой сценарий, по мнению российского экономиста, не следует, потому что у Европы есть веские причины возобновить импорт российского газа, пусть и частично.
"То, что российский газ в общем дешевле, чем американский — это очевидно. Поэтому тенденция обострения торговой войны между Америкой и Европой, она, конечно, мотивирует Евросоюз к пересмотру торговых отношений", - сказал Остапчук, добавив, что речь может идти не только о газе, но и о "других продуктах".
 
ЭкономикаЕвросоюззакупки газаРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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