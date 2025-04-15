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"Сказать проще, чем сделать". Брюссель приступил к освободительной операции

"Сказать проще, чем сделать". Брюссель приступил к освободительной операции - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Сказать проще, чем сделать". Брюссель приступил к освободительной операции

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует создать собственную платежную систему и отказаться от Visa и Mastercard, говорится в материале агентства РИА... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T08:31+0300

2025-04-15T08:31+0300

2025-04-15T08:31+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует создать собственную платежную систему и отказаться от Visa и Mastercard, говорится в материале агентства РИА Новости.Глава ЕЦБ Кристин Лагард призывает укрепить европейский рынок капитала и общий контроль, чтобы сделать Евросоюз более независимым. По данным МВФ, внутренние ограничения ЕС в сфере услуг эквиваленты внешним пошлинам в 110%, в торговле товарами — 40%.Кроме того, Visa и Mastercard не только зарабатывают на транзакциях и получают доступ к персональным данным клиентов, но и создают преграды для экономического роста. Однако реализация плана по отказу потребует времени и ресурсов.Партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец в беседе с изданием отметил, что в ЕС уже появились некоторые аналоги, среди которых ольская система мобильных платежей BLIK, испанская Bizum, в Нидерландах — система электронной коммерции iDEAL. К тому же в Европе действует открытый банкинг (Open Banking).Не только европейцы заинтересованы в развитии отечественных платежных систем. В разных странах мира существуют различные локальные системы, такие как UPI в Индии, Prompt Pay в Таиланде, Pix в Бразилии и мобильные деньги M-Pesa в некоторых африканских странах. Мир активно движется в направлении разнообразия платежных систем и не полагается только на продукты Visa и Mastercard, заключили в издании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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