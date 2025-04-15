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Глава AmCham рассказал, почему компании США не хотели уходить из России - 15.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава AmCham рассказал, почему компании США не хотели уходить из России
Глава AmCham рассказал, почему компании США не хотели уходить из России - 15.04.2025, ПРАЙМ
Глава AmCham рассказал, почему компании США не хотели уходить из России
Компании США в 2022 году не хотели покидать Россию, ситуация зависела от объема потерь при уходе с российского рынка и рисков в случае продолжения работы,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:03+0300
2025-04-15T10:03+0300
экономика
бизнес
россия
сша
москва
amcham
американская торговая палата
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Компании США в 2022 году не хотели покидать Россию, ситуация зависела от объема потерь при уходе с российского рынка и рисков в случае продолжения работы, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи. "Самыми первыми ушли скандинавские компании, затем – британские, европейские, а уже потом – американские. Бизнесы из США в целом покидать Россию не хотели. Четкой градации по отраслям нет, в основном это зависело от того, какими будут потери в случае ухода и какие риски в случае продолжения работы", - сказал президент AmCham в интервью "Эксперту". "К началу 2022 года, по нашим подсчетам, объем прямых инвестиций американских компаний – не обязательно напрямую из США, иногда через другие юрисдикции, составил около 100 миллиардов долларов. Терять такие деньги – это больно", - отметил Эйджи. Но, как рассказал президент AmCham, некоторые решили, что лучше уходить, не считаясь с потерями. Например, по его словам, одна крупная консалтинговая компания доплатила российскому менеджменту 15 миллионов долларов за то, чтобы передать ему бизнес во владение. Одно из сырьевых предприятий проинвестировало в добычу в России 4,5 миллиарда долларов, а продало бизнес одному из российских предпринимателей за 400 миллионов. "Кто от этого выиграл?", - сказал Эйджи. AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.
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бизнес, россия, сша, москва, amcham, американская торговая палата
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, МОСКВА, AmCham, Американская торговая палата
10:03 15.04.2025
 
Глава AmCham рассказал, почему компании США не хотели уходить из России

Глава AmCham Эйджи: компании США в 2022 году не хотели покидать Россию

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Компании США в 2022 году не хотели покидать Россию, ситуация зависела от объема потерь при уходе с российского рынка и рисков в случае продолжения работы, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
"Самыми первыми ушли скандинавские компании, затем – британские, европейские, а уже потом – американские. Бизнесы из США в целом покидать Россию не хотели. Четкой градации по отраслям нет, в основном это зависело от того, какими будут потери в случае ухода и какие риски в случае продолжения работы", - сказал президент AmCham в интервью "Эксперту".
"К началу 2022 года, по нашим подсчетам, объем прямых инвестиций американских компаний – не обязательно напрямую из США, иногда через другие юрисдикции, составил около 100 миллиардов долларов. Терять такие деньги – это больно", - отметил Эйджи.
Но, как рассказал президент AmCham, некоторые решили, что лучше уходить, не считаясь с потерями. Например, по его словам, одна крупная консалтинговая компания доплатила российскому менеджменту 15 миллионов долларов за то, чтобы передать ему бизнес во владение. Одно из сырьевых предприятий проинвестировало в добычу в России 4,5 миллиарда долларов, а продало бизнес одному из российских предпринимателей за 400 миллионов. "Кто от этого выиграл?", - сказал Эйджи.
AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.
США - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
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ЭкономикаБизнесРОССИЯСШАМОСКВАAmChamАмериканская торговая палата
 
 
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