https://1prime.ru/20250415/vino-856716435.html
Экспорт вина в мире снизился до минимума с 2010 года
Экспорт вина в мире снизился до минимума с 2010 года - 15.04.2025, ПРАЙМ
Экспорт вина в мире снизился до минимума с 2010 года
Экспорт вина в мире в прошлом году опустился до минимума с 2010 года, составив 99,8 миллиона гектолитров, при этом цены на вино остаются на исторически высоком... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T23:40+0300
2025-04-15T23:40+0300
2025-04-15T23:40+0300
экономика
вино
экспорт
мир
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Экспорт вина в мире в прошлом году опустился до минимума с 2010 года, составив 99,8 миллиона гектолитров, при этом цены на вино остаются на исторически высоком уровне, говорится в докладе Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которым ознакомилось РИА Новости. "Объем мирового экспорта вина остался на самом низком уровне с 2010 года, составив 99,8 миллиона гектолитров - скромное снижение на 0,1% по сравнению с 2023 годом", - пишут авторы доклада. При этом экспортные цены на вино остаются на исторически высоком уровне - в среднем 3,6 евро за литр. Это на 30% выше допандемийного уровня. Как поясняют аналитики, это связано с сохраняющимся инфляционным давлением и низким предложением. На этом фоне в денежном выражении экспорт вина в прошлом году составил 35,9 миллиарда евро, что представляет собой незначительное снижение на 0,3% по сравнению с высоким уровнем, зафиксированным в 2023 году. Крупнейшим в мире поставщиком вина была Италия, которая в прошлом году смогла переломить начавшийся в 2021 году тренд на снижение экспорта. Страна увеличила поставки другим государствам на 3,2% в физическом и на 5,6% в денежном выражении - до 21,7 миллиона гектолитров и 8,1 миллиарда евро. Это стало третьим по величине объемом экспорта в истории страны. А вот Испания, второй основной экспортер вина в мире, наоборот, столкнулсась с худшим объемом экспорта в этом десятилетии. По сравнению с 2023 годом общий объем экспорта сократился почти на 1 миллион гектолитров и составил 20 миллионов. Несмотря на это падение в абсолютном выражении, стоимость экспорта выросла на 1,4% - до 3 миллиардов евро. Несмотря на третье место по объему экспорта, Франция снова зафиксировала самую высокую стоимость экспорта среди стран-продавцов. В 2024 году французские компании продали за рубеж 12,8 миллиона гектолитров (+0,7% год к году), что принесло 11,7 миллиарда евро выручки (-2,4%). В пятерку крупнейших экспортеров также вошли Чили (7,8 миллиона гектолитров) и Австралия (6,5 миллиона). А в десятке еще оказались Южная Африка, Португалия, Германия, Новая Зеландия и США.
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вино, экспорт, мир
Экономика, вино, экспорт, МИР
Экспорт вина в мире снизился до минимума с 2010 года
OIV: экспорт вина в мире опустился до минимума с 2010 года
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Экспорт вина в мире в прошлом году опустился до минимума с 2010 года, составив 99,8 миллиона гектолитров, при этом цены на вино остаются на исторически высоком уровне, говорится в докладе Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которым ознакомилось РИА Новости.
"Объем мирового экспорта вина остался на самом низком уровне с 2010 года, составив 99,8 миллиона гектолитров - скромное снижение на 0,1% по сравнению с 2023 годом", - пишут авторы доклада.
При этом экспортные цены на вино остаются на исторически высоком уровне - в среднем 3,6 евро за литр. Это на 30% выше допандемийного уровня. Как поясняют аналитики, это связано с сохраняющимся инфляционным давлением и низким предложением.
На этом фоне в денежном выражении экспорт вина в прошлом году составил 35,9 миллиарда евро, что представляет собой незначительное снижение на 0,3% по сравнению с высоким уровнем, зафиксированным в 2023 году.
Россия стала третьей в мире по темпам роста производства вина
Крупнейшим в мире поставщиком вина была Италия, которая в прошлом году смогла переломить начавшийся в 2021 году тренд на снижение экспорта. Страна увеличила поставки другим государствам на 3,2% в физическом и на 5,6% в денежном выражении - до 21,7 миллиона гектолитров и 8,1 миллиарда евро. Это стало третьим по величине объемом экспорта в истории страны.
А вот Испания, второй основной экспортер вина в мире, наоборот, столкнулсась с худшим объемом экспорта в этом десятилетии. По сравнению с 2023 годом общий объем экспорта сократился почти на 1 миллион гектолитров и составил 20 миллионов. Несмотря на это падение в абсолютном выражении, стоимость экспорта выросла на 1,4% - до 3 миллиардов евро.
Несмотря на третье место по объему экспорта, Франция снова зафиксировала самую высокую стоимость экспорта среди стран-продавцов. В 2024 году французские компании продали за рубеж 12,8 миллиона гектолитров (+0,7% год к году), что принесло 11,7 миллиарда евро выручки (-2,4%).
В пятерку крупнейших экспортеров также вошли Чили (7,8 миллиона гектолитров) и Австралия (6,5 миллиона). А в десятке еще оказались Южная Африка, Португалия, Германия, Новая Зеландия и США.