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Эксперт объяснил, сколько денег надо держать в виде наличных

Эксперт объяснил, сколько денег надо держать в виде наличных - 16.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, сколько денег надо держать в виде наличных

Россиянам, которые предпочитают пользоваться бумажными деньгами, лучше держать в виде наличных не более 20-40% от ежемесячного дохода. Об этом агентству "Прайм" | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T02:02+0300

2025-04-16T02:02+0300

2025-04-16T02:02+0300

экономика

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финансы

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россиянам, которые предпочитают пользоваться бумажными деньгами, лучше держать в виде наличных не более 20-40% от ежемесячного дохода. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Согласно данным Центробанка, в 2024 году объем наличных средств, которые россияне снимали в банкоматах, увеличился на 7,3% по сравнению с 2023 годом.По словам эксперта, в цифровую эпоху бумажными деньгами могут пользоваться люди консервативных взглядов, которые привыкли расплачиваться наличными. Также граждане держат купюры на случай сбоя в работе платежных терминалов в магазинах либо из-за страха, что доступ к их вкладам и счетам получат мошенники. Причем некоторые могут хранить в наличных абсолютно весь свой доход."У человека также может быть определенная модель потребления, когда он предпочитает закупаться на рынках или в магазинах, где нет терминалов. Либо он отправляется в какой-нибудь санаторий, где вообще нет банкоматов, платежных терминалов и используются только наличные", - рассказал эксперт.Однако специалист предупреждает, что хранение средств в купюрах лишает человека возможности получить дополнительный доход в виде процентов по вкладам. Кроме того, при покупке по карте могут действовать специальные бонусные программы, которые позволяют немного выигрывать при безналичном расчете."Если вы предпочитаете наличные, то лучше держать от 20 до 40% от ежемесячного дохода. Считается, что такой объем позволяет осуществлять все необходимые транзакции, за исключением более-менее крупных покупок вроде бытовой техники" , - отметил специалист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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