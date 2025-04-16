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Эксперт оценил долю США в китайском импорте газа

Эксперт оценил долю США в китайском импорте газа - 16.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил долю США в китайском импорте газа

Доля США в китайском импорте газа незначительна, поэтому КНР, несмотря на торговую войну с Соединенными Штатами, сможет заместить поставки за счет других стран... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T07:52+0300

2025-04-16T07:52+0300

2025-04-16T07:52+0300

энергетика

газ

мировая экономика

китай

сша

кнр

сергей колобанов

дональд трамп

цср

новатэк

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доля США в китайском импорте газа незначительна, поэтому КНР, несмотря на торговую войну с Соединенными Штатами, сможет заместить поставки за счет других стран и полностью удовлетворить свою потребность в газе, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. "Доля США в совокупном импорте природного газа Китаем незначительна: по итогам 2024 года она составила около 3,2%, или 4,2 миллиона тонн. Кроме того, необходимо учитывать, что рынок СПГ - глобальный, в связи с чем перенаправить потоки и заместить поставки больших проблем не составляет", - сказал собеседник агентства. "Торговая война США с Китаем в части поставок газа практически не отразится на возможности удовлетворять потребности Китая в этом виде энергоресурса", - добавил эксперт. Однако Колобанов признает, что торговая война может сказаться на экономической активности в Китае, несколько притормозив рост промышленного производства, в результате чего планировавшиеся объемы спроса на газ могут быть скорректированы в меньшую сторону. При этом для России, по его мнению, эта ситуация не открывает сиюминутных возможностей. Потенциал увеличить производство и поставки с арктического проекта "Новатэка" пока ограничен из-за дефицита флота газовозов ледового класса. В то же время потенциальное расширение экспорта трубопроводами даже в случае активизации переговоров по "Силе Сибири-2", по словам эксперта, - "вопрос не одного года". В феврале США ввели пошлины на товары из КНР в размере 10% дополнительно к уже действовавшим в отношении китайского импорта. Китай, в свою очередь, ввел ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из Штатов. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы была введена дополнительная пошлина в 10%. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Китай не импортировал СПГ из США более 60 дней - самый длинный срок со времен последней торговой войны пять лет назад, писало ранее агентство Блумберг.

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газ, мировая экономика, китай, сша, кнр, сергей колобанов, дональд трамп, цср, новатэк, сила сибири-2, газопровод "сила сибири"