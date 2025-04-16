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Фондовые индексы США теряют в цене
Фондовые индексы США теряют в цене - 16.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США теряют в цене
Основные фондовые индексы США заметно снижаются в среду после выхода корпоративных новостей и публикации макростатистики, но основной фактор - общая... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:23+0300
2025-04-16T17:23+0300
2025-04-16T17:23+0300
экономика
фондовые индексы сша
снижение
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются в среду после выхода корпоративных новостей и публикации макростатистики, но основной фактор - общая макроэкономическая непредсказуемость в связи с планами импортных пошлин, следует из данных торгов. По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,81%, до 40 042,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,25%, до 16 444,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,47%, до 5 317,5 пункта. Компания Nvidia сообщила, что власти США проинформировали ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, требования будут действовать в течение неопределенного периода времени. В связи с этим компания объявила, что квартальные результаты ее деятельности будут включать в себя расходы примерно в 5,5 миллиарда долларов, связанные с продуктами H20, в том числе на инвентаризацию и обязательства закупок. Акции Nvidia в среду дешевеют на 5,5%. Инвесторы оценивают также макростатистику. Так, розничные продажи в США в марте выросли в месячном выражении чуть сильнее ожиданий - на 1,4%. А объем промышленного производства в прошлом месяце снизился на 0,3%, прогноз подразумевал сокращение значения на 0,2%. Позднее на среду запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, инвесторы ожидают комментариев относительно импортных пошлин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "Поскольку остается столь широкий диапазон прогнозируемых вариантов в отношении новых пошлин и их последствий для экономики США, Пауэлл, вероятно, продолжит давать меньше конкретики относительно своего прогноза учетной ставки", - цитирует агентство Блумберг стратега BMO Capital Markets Яна Лингена (Ian Lyngen).
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фондовые индексы сша, снижение
Экономика, фондовые индексы США, снижение
Фондовые индексы США теряют в цене
Торги: фондовые индексы США снижаются на меньшей предсказуемости в политике ФРС
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются в среду после выхода корпоративных новостей и публикации макростатистики, но основной фактор - общая макроэкономическая непредсказуемость в связи с планами импортных пошлин, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,81%, до 40 042,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,25%, до 16 444,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,47%, до 5 317,5 пункта.
Компания Nvidia сообщила, что власти США проинформировали ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, требования будут действовать в течение неопределенного периода времени. В связи с этим компания объявила, что квартальные результаты ее деятельности будут включать в себя расходы примерно в 5,5 миллиарда долларов, связанные с продуктами H20, в том числе на инвентаризацию и обязательства закупок. Акции Nvidia в среду дешевеют на 5,5%.
Инвесторы оценивают также макростатистику. Так, розничные продажи в США в марте выросли в месячном выражении чуть сильнее ожиданий - на 1,4%. А объем промышленного производства в прошлом месяце снизился на 0,3%, прогноз подразумевал сокращение значения на 0,2%. Позднее на среду запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, инвесторы ожидают комментариев относительно импортных пошлин.
Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
"Поскольку остается столь широкий диапазон прогнозируемых вариантов в отношении новых пошлин и их последствий для экономики США, Пауэлл, вероятно, продолжит давать меньше конкретики относительно своего прогноза учетной ставки", - цитирует агентство Блумберг стратега BMO Capital Markets Яна Лингена (Ian Lyngen).