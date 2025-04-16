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Фондовые индексы США теряют в цене

Фондовые индексы США теряют в цене - 16.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США теряют в цене

Основные фондовые индексы США заметно снижаются в среду после выхода корпоративных новостей и публикации макростатистики, но основной фактор - общая... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T17:23+0300

2025-04-16T17:23+0300

2025-04-16T17:23+0300

экономика

фондовые индексы сша

снижение

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются в среду после выхода корпоративных новостей и публикации макростатистики, но основной фактор - общая макроэкономическая непредсказуемость в связи с планами импортных пошлин, следует из данных торгов. По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,81%, до 40 042,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,25%, до 16 444,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,47%, до 5 317,5 пункта. Компания Nvidia сообщила, что власти США проинформировали ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, требования будут действовать в течение неопределенного периода времени. В связи с этим компания объявила, что квартальные результаты ее деятельности будут включать в себя расходы примерно в 5,5 миллиарда долларов, связанные с продуктами H20, в том числе на инвентаризацию и обязательства закупок. Акции Nvidia в среду дешевеют на 5,5%. Инвесторы оценивают также макростатистику. Так, розничные продажи в США в марте выросли в месячном выражении чуть сильнее ожиданий - на 1,4%. А объем промышленного производства в прошлом месяце снизился на 0,3%, прогноз подразумевал сокращение значения на 0,2%. Позднее на среду запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, инвесторы ожидают комментариев относительно импортных пошлин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "Поскольку остается столь широкий диапазон прогнозируемых вариантов в отношении новых пошлин и их последствий для экономики США, Пауэлл, вероятно, продолжит давать меньше конкретики относительно своего прогноза учетной ставки", - цитирует агентство Блумберг стратега BMO Capital Markets Яна Лингена (Ian Lyngen).

https://1prime.ru/20250415/ssha-856707456.html

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фондовые индексы сша, снижение