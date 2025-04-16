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Фондовые индексы США теряют в цене - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/indeksy-856747320.html
Фондовые индексы США теряют в цене
Фондовые индексы США теряют в цене - 16.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США теряют в цене
Основные фондовые индексы США заметно снижаются в среду после выхода корпоративных новостей и публикации макростатистики, но основной фактор - общая... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:23+0300
2025-04-16T17:23+0300
экономика
фондовые индексы сша
снижение
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются в среду после выхода корпоративных новостей и публикации макростатистики, но основной фактор - общая макроэкономическая непредсказуемость в связи с планами импортных пошлин, следует из данных торгов. По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,81%, до 40 042,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,25%, до 16 444,16 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,47%, до 5 317,5 пункта. Компания Nvidia сообщила, что власти США проинформировали ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, требования будут действовать в течение неопределенного периода времени. В связи с этим компания объявила, что квартальные результаты ее деятельности будут включать в себя расходы примерно в 5,5 миллиарда долларов, связанные с продуктами H20, в том числе на инвентаризацию и обязательства закупок. Акции Nvidia в среду дешевеют на 5,5%. Инвесторы оценивают также макростатистику. Так, розничные продажи в США в марте выросли в месячном выражении чуть сильнее ожиданий - на 1,4%. А объем промышленного производства в прошлом месяце снизился на 0,3%, прогноз подразумевал сокращение значения на 0,2%. Позднее на среду запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, инвесторы ожидают комментариев относительно импортных пошлин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "Поскольку остается столь широкий диапазон прогнозируемых вариантов в отношении новых пошлин и их последствий для экономики США, Пауэлл, вероятно, продолжит давать меньше конкретики относительно своего прогноза учетной ставки", - цитирует агентство Блумберг стратега BMO Capital Markets Яна Лингена (Ian Lyngen).
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фондовые индексы сша, снижение
Экономика, фондовые индексы США, снижение
17:23 16.04.2025
 
Фондовые индексы США теряют в цене

Торги: фондовые индексы США снижаются на меньшей предсказуемости в политике ФРС

© fotolia.com / jamdesign" Снижение котировок
 Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / jamdesign
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются в среду после выхода корпоративных новостей и публикации макростатистики, но основной фактор - общая макроэкономическая непредсказуемость в связи с планами импортных пошлин, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,81%, до 40 042,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,25%, до 16 444,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,47%, до 5 317,5 пункта.
Компания Nvidia сообщила, что власти США проинформировали ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, требования будут действовать в течение неопределенного периода времени. В связи с этим компания объявила, что квартальные результаты ее деятельности будут включать в себя расходы примерно в 5,5 миллиарда долларов, связанные с продуктами H20, в том числе на инвентаризацию и обязательства закупок. Акции Nvidia в среду дешевеют на 5,5%.
Инвесторы оценивают также макростатистику. Так, розничные продажи в США в марте выросли в месячном выражении чуть сильнее ожиданий - на 1,4%. А объем промышленного производства в прошлом месяце снизился на 0,3%, прогноз подразумевал сокращение значения на 0,2%. Позднее на среду запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, инвесторы ожидают комментариев относительно импортных пошлин.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности
Вчера, 16:52
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
"Поскольку остается столь широкий диапазон прогнозируемых вариантов в отношении новых пошлин и их последствий для экономики США, Пауэлл, вероятно, продолжит давать меньше конкретики относительно своего прогноза учетной ставки", - цитирует агентство Блумберг стратега BMO Capital Markets Яна Лингена (Ian Lyngen).
 
Экономикафондовые индексы СШАснижение
 
 
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