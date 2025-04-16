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НКР присвоило девелоперу GloraX рейтинг ВВВ+.ru со стабильным прогнозом - 16.04.2025, ПРАЙМ
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НКР присвоило девелоперу GloraX рейтинг ВВВ+.ru со стабильным прогнозом
НКР присвоило девелоперу GloraX рейтинг ВВВ+.ru со стабильным прогнозом - 16.04.2025, ПРАЙМ
НКР присвоило девелоперу GloraX рейтинг ВВВ+.ru со стабильным прогнозом
Агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) присвоило девелоперу GloraX кредитный рейтинг на уровне BBB+.ru со стабильным прогнозом, следует из сообщения... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:38+0300
2025-04-16T12:38+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) присвоило девелоперу GloraX кредитный рейтинг на уровне BBB+.ru со стабильным прогнозом, следует из сообщения НКР.НКР отметило лидерские позиции компании на рынке Санкт-Петербурга и успешную региональную экспансию, прозрачную структуру собственности и высокое качество корпоративного управления.Так же при оценке компании агентство учло, в частности, высокую рентабельность (30% по EBITDA) и умеренный уровень долговой нагрузки (ниже 3х ND/EBITDA) при сохранении комфортного уровня ликвидности.По предварительным данным по МСФО за 2024 год выручка GloraX увеличилась почти в 2,2 раза и превысила 30 миллиардов рублей. В текущем году компания планирует удвоить объемы реализации в квадратных метрах и увеличить продажи в денежном выражении не менее чем на 50%.Недавно компания разместила новый выпуск трехлетних облигаций. Спрос на них кратно превысил предложение, поэтому объем размещения был увеличен с 1 до 2,2 миллиарда рублей. Ставка купона была зафиксирована по верхней границе на уровне 25,5% годовых (доходность к погашению составит 28,7%).Апрель был богат на размещение облигаций от застройщиков. Руководитель направления по анализу рынка облигаций "БКС Мир инвестиций" Антон Куликов отмечает, что срок облигаций GloraX был самый большой среди застройщиков. "Это самое привлекательное при ожидании снижения ставок, т.к. более длинные бумаги растут в цене больше, чем более короткие", - пояснил он.
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glorax, бизнес, финансы, банки, ipo, нкр, рейтинг
Glorax, Бизнес, Финансы, Банки, IPO, НКР, рейтинг
12:38 16.04.2025
 
НКР присвоило девелоперу GloraX рейтинг ВВВ+.ru со стабильным прогнозом

НКР присвоило девелоперу GloraX рейтинг ВВВ+.ru со стабильным прогнозом

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) присвоило девелоперу GloraX кредитный рейтинг на уровне BBB+.ru со стабильным прогнозом, следует из сообщения НКР.
НКР отметило лидерские позиции компании на рынке Санкт-Петербурга и успешную региональную экспансию, прозрачную структуру собственности и высокое качество корпоративного управления.
Так же при оценке компании агентство учло, в частности, высокую рентабельность (30% по EBITDA) и умеренный уровень долговой нагрузки (ниже 3х ND/EBITDA) при сохранении комфортного уровня ликвидности.
По предварительным данным по МСФО за 2024 год выручка GloraX увеличилась почти в 2,2 раза и превысила 30 миллиардов рублей. В текущем году компания планирует удвоить объемы реализации в квадратных метрах и увеличить продажи в денежном выражении не менее чем на 50%.
Девелопер GloraX имеет хороший потенциал для выхода на IPO
14 марта, 09:00
Недавно компания разместила новый выпуск трехлетних облигаций. Спрос на них кратно превысил предложение, поэтому объем размещения был увеличен с 1 до 2,2 миллиарда рублей. Ставка купона была зафиксирована по верхней границе на уровне 25,5% годовых (доходность к погашению составит 28,7%).
Апрель был богат на размещение облигаций от застройщиков. Руководитель направления по анализу рынка облигаций "БКС Мир инвестиций" Антон Куликов отмечает, что срок облигаций GloraX был самый большой среди застройщиков. "Это самое привлекательное при ожидании снижения ставок, т.к. более длинные бумаги растут в цене больше, чем более короткие", - пояснил он.
 
GloraxБизнесФинансыБанкиIPOНКРрейтинг
 
 
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