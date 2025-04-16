Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, когда надо платить за разбитый в магазине товар - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250416/tovar-856705268.html
Россиянам объяснили, когда надо платить за разбитый в магазине товар
Россиянам объяснили, когда надо платить за разбитый в магазине товар - 16.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, когда надо платить за разбитый в магазине товар
Посетителю магазина не всегда нужно платить за разбитый в магазине товар. В каком случае этого можно избежать, агентству "Прайм" рассказал председатель... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T03:03+0300
2025-04-16T03:03+0300
магазин
бизнес
общество
покупки
товар
https://cdnn.1prime.ru/img/83200/68/832006876_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_92c79153b25826a4a2b85ab810fe6bd7.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Посетителю магазина не всегда нужно платить за разбитый в магазине товар. В каком случае этого можно избежать, агентству "Прайм" рассказал председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.По его словам, все зависит от того, повредили ли товар случайно или преднамеренно."Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он", - рассказал эксперт."Если же речь идет об умышленной порче, то есть человек взял и сознательно бросил товар об пол или стену, то нужно будет заплатить", - пояснил Павлов.Как правило, в большинстве торговых залов установлены камеры видеонаблюдения и есть свидетели, сотрудники магазина и другие покупатели, которые могут подтвердить или опровергнуть факт умышленной порчи товара."Если человек специально что-то разбил и отказывается оплачивать, магазин может обратиться в суд для взыскания убытков", - указал эксперт.
https://1prime.ru/20250324/bank-855996228.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83200/68/832006876_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d980725bbdb6cd578cb5a82b5c8348d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
магазин, бизнес, общество , покупки, товар
магазин, Бизнес, Общество , покупки, товар
03:03 16.04.2025
 
Россиянам объяснили, когда надо платить за разбитый в магазине товар

Эксперт Павлов: за случайно разбитый в магазине товар не нужно платить

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк%Минеральная вода "Боржоми" с полки супермаркета
%Минеральная вода Боржоми с полки супермаркета - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Посетителю магазина не всегда нужно платить за разбитый в магазине товар. В каком случае этого можно избежать, агентству "Прайм" рассказал председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
%Оплата картой - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Названы покупки в магазине, которые может заблокировать банк
24 марта, 02:02
По его словам, все зависит от того, повредили ли товар случайно или преднамеренно.
"Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он", - рассказал эксперт.
"Если же речь идет об умышленной порче, то есть человек взял и сознательно бросил товар об пол или стену, то нужно будет заплатить", - пояснил Павлов.
Как правило, в большинстве торговых залов установлены камеры видеонаблюдения и есть свидетели, сотрудники магазина и другие покупатели, которые могут подтвердить или опровергнуть факт умышленной порчи товара.
"Если человек специально что-то разбил и отказывается оплачивать, магазин может обратиться в суд для взыскания убытков", - указал эксперт.
 
магазинБизнесОбществопокупкитовар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала