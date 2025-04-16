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Россиянам объяснили, когда надо платить за разбитый в магазине товар

Россиянам объяснили, когда надо платить за разбитый в магазине товар - 16.04.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, когда надо платить за разбитый в магазине товар

Посетителю магазина не всегда нужно платить за разбитый в магазине товар. В каком случае этого можно избежать, агентству "Прайм" рассказал председатель... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T03:03+0300

2025-04-16T03:03+0300

2025-04-16T03:03+0300

магазин

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покупки

товар

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Посетителю магазина не всегда нужно платить за разбитый в магазине товар. В каком случае этого можно избежать, агентству "Прайм" рассказал председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.По его словам, все зависит от того, повредили ли товар случайно или преднамеренно."Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он", - рассказал эксперт."Если же речь идет об умышленной порче, то есть человек взял и сознательно бросил товар об пол или стену, то нужно будет заплатить", - пояснил Павлов.Как правило, в большинстве торговых залов установлены камеры видеонаблюдения и есть свидетели, сотрудники магазина и другие покупатели, которые могут подтвердить или опровергнуть факт умышленной порчи товара."Если человек специально что-то разбил и отказывается оплачивать, магазин может обратиться в суд для взыскания убытков", - указал эксперт.

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магазин, бизнес, общество , покупки, товар