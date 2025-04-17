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Доля доллара в расчетах через SWIFT вновь перешла к росту - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Доля доллара в расчетах через SWIFT вновь перешла к росту
Доля доллара в расчетах через SWIFT вновь перешла к росту - 17.04.2025, ПРАЙМ
Доля доллара в расчетах через SWIFT вновь перешла к росту
Доля доллара в расчетах через международную межбанковскую систему SWIFT в марте вновь перешла к росту, прибавив 0,13 процентного пункта и достигнув 49,08%,... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T16:37+0300
2025-04-17T16:37+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через международную межбанковскую систему SWIFT в марте вновь перешла к росту, прибавив 0,13 процентного пункта и достигнув 49,08%, после ощутимого снижения своего веса месяцем ранее, следует из данных системы. Тогда, в феврале, доля "американца" потеряла 1,22 процентного пункта после исторически рекордных 50,17% в январе. При этом доллар традиционно был и остался наиболее востребованной валютой для международных расчетов в рамках этой системы. Доля евро просела на 0,32 процентного пункта в марте, до 21,93%, что примерно соответствует уровню на начало года. Третьим после них по значимости вновь стал британский фунт, потерявший 0,25 процентного пункта (6,64%), а четвертую строку занял юань (снижение на 0,2 процентного пункта и доля в 4,13%). Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
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рынки, финансы, москва, swift
Экономика, Рынки, Финансы, МОСКВА, SWIFT
16:37 17.04.2025
 
Доля доллара в расчетах через SWIFT вновь перешла к росту

Доля доллара в расчетах через SWIFT в марте выросла до 49,08 процента

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через международную межбанковскую систему SWIFT в марте вновь перешла к росту, прибавив 0,13 процентного пункта и достигнув 49,08%, после ощутимого снижения своего веса месяцем ранее, следует из данных системы.
Тогда, в феврале, доля "американца" потеряла 1,22 процентного пункта после исторически рекордных 50,17% в январе. При этом доллар традиционно был и остался наиболее востребованной валютой для международных расчетов в рамках этой системы.
Доля евро просела на 0,32 процентного пункта в марте, до 21,93%, что примерно соответствует уровню на начало года. Третьим после них по значимости вновь стал британский фунт, потерявший 0,25 процентного пункта (6,64%), а четвертую строку занял юань (снижение на 0,2 процентного пункта и доля в 4,13%).
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
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