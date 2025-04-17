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В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам
В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам - 17.04.2025, ПРАЙМ
В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам
Торговые переговорщики ЕС рассчитывают, что поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее встреча с американским президентом Дональдом Трампом, смогут... | 17.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Торговые переговорщики ЕС рассчитывают, что поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее встреча с американским президентом Дональдом Трампом, смогут пролить свет на требования США по вопросу пошлин, пишет газета Financial Times. Ранее газета Politicо писала со ссылкой на двух итальянских чиновников, знакомых с позицией властей Италии, что Мелони считает угрозы пошлин Трампа переговорной тактикой и видит шансы на сделку с ним. По данным источника, в ходе встречи с Трампом в Вашингтоне 17 апреля Мелони хочет добиться уступок со стороны американского президента, а также показать, что с Вашингтоном можно договориться. В то же время источник признает, что авторитет Мелони в ЕС будет под вопросом, если ее попытки окажутся тщетными. "Торговые переговорщики ЕС, взаимодействующие с администрацией Трампа, жаловались, что им не были представлены требования США, и чиновники надеются, что Мелони сможет прояснить это", - пишет издание. Как отмечает Financial Times, что Мелони наладила личные отношения с Трампом, который называл ее "замечательной женщиной" и "сильным" лидером. По мнению бывшего посла Италии при НАТО Стефано Стефанини, Мелони "имеет преимущество перед посредниками ЕС, так как она общается с тем, кто принимает решения". Мягкая позиция Италии по ответным пошлинам ЕС раздражает некоторые государства-члены, пишет газета со ссылкой на дипломатов из четырех государств-членов ЕС. При этом они заявили, что у них нет проблем с поездкой Мелони. "Мы знаем, что у нее есть отношения с Трампом, и это может быть ценно", - сказал один из них. Как отмечает Financial Times, Мелони публично поддержала предложение ЕС отменить все пошлины на промышленные товары, если США сделают то же самое. Но дипломаты, проинформированные о переговорах, заявили, что Вашингтон не проявил интереса к снижению своих пошлин — и что ставка тарифа в 10%, скорее всего, останется постоянной.
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Экономика, Мировая экономика, Газ, ИТАЛИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Financial Times, НАТО
В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам
FT: торговые переговорщики ЕС надеются на встречу премьера Италии с Трампом
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Торговые переговорщики ЕС рассчитывают, что поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее встреча с американским президентом Дональдом Трампом, смогут пролить свет на требования США по вопросу пошлин, пишет газета Financial Times.
Ранее газета Politicо писала со ссылкой на двух итальянских чиновников, знакомых с позицией властей Италии, что Мелони считает угрозы пошлин Трампа переговорной тактикой и видит шансы на сделку с ним. По данным источника, в ходе встречи с Трампом в Вашингтоне 17 апреля Мелони хочет добиться уступок со стороны американского президента, а также показать, что с Вашингтоном можно договориться. В то же время источник признает, что авторитет Мелони в ЕС будет под вопросом, если ее попытки окажутся тщетными.
"Торговые переговорщики ЕС, взаимодействующие с администрацией Трампа, жаловались, что им не были представлены требования США, и чиновники надеются, что Мелони сможет прояснить это", - пишет издание.
Как отмечает Financial Times, что Мелони наладила личные отношения с Трампом, который называл ее "замечательной женщиной" и "сильным" лидером. По мнению бывшего посла Италии при НАТО Стефано Стефанини, Мелони "имеет преимущество перед посредниками ЕС, так как она общается с тем, кто принимает решения".
Мягкая позиция Италии по ответным пошлинам ЕС раздражает некоторые государства-члены, пишет газета со ссылкой на дипломатов из четырех государств-членов ЕС. При этом они заявили, что у них нет проблем с поездкой Мелони.
"Мы знаем, что у нее есть отношения с Трампом, и это может быть ценно", - сказал один из них.
Как отмечает Financial Times, Мелони публично поддержала предложение ЕС отменить все пошлины на промышленные товары, если США сделают то же самое. Но дипломаты, проинформированные о переговорах, заявили, что Вашингтон не проявил интереса к снижению своих пошлин — и что ставка тарифа в 10%, скорее всего, останется постоянной.
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