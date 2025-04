https://1prime.ru/20250417/ft-856764541.html

В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам

экономика

мировая экономика

газ

италия

сша

вашингтон

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

financial times

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Торговые переговорщики ЕС рассчитывают, что поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее встреча с американским президентом Дональдом Трампом, смогут пролить свет на требования США по вопросу пошлин, пишет газета Financial Times. Ранее газета Politicо писала со ссылкой на двух итальянских чиновников, знакомых с позицией властей Италии, что Мелони считает угрозы пошлин Трампа переговорной тактикой и видит шансы на сделку с ним. По данным источника, в ходе встречи с Трампом в Вашингтоне 17 апреля Мелони хочет добиться уступок со стороны американского президента, а также показать, что с Вашингтоном можно договориться. В то же время источник признает, что авторитет Мелони в ЕС будет под вопросом, если ее попытки окажутся тщетными. "Торговые переговорщики ЕС, взаимодействующие с администрацией Трампа, жаловались, что им не были представлены требования США, и чиновники надеются, что Мелони сможет прояснить это", - пишет издание. Как отмечает Financial Times, что Мелони наладила личные отношения с Трампом, который называл ее "замечательной женщиной" и "сильным" лидером. По мнению бывшего посла Италии при НАТО Стефано Стефанини, Мелони "имеет преимущество перед посредниками ЕС, так как она общается с тем, кто принимает решения". Мягкая позиция Италии по ответным пошлинам ЕС раздражает некоторые государства-члены, пишет газета со ссылкой на дипломатов из четырех государств-членов ЕС. При этом они заявили, что у них нет проблем с поездкой Мелони. "Мы знаем, что у нее есть отношения с Трампом, и это может быть ценно", - сказал один из них. Как отмечает Financial Times, Мелони публично поддержала предложение ЕС отменить все пошлины на промышленные товары, если США сделают то же самое. Но дипломаты, проинформированные о переговорах, заявили, что Вашингтон не проявил интереса к снижению своих пошлин — и что ставка тарифа в 10%, скорее всего, останется постоянной.

италия

сша

вашингтон

мировая экономика, газ, италия, сша, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, financial times, нато