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В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам
В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам - 17.04.2025, ПРАЙМ
В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам
Торговые переговорщики ЕС рассчитывают, что поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее встреча с американским президентом Дональдом Трампом, смогут... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T09:06+0300
2025-04-17T09:06+0300
экономика
мировая экономика
газ
италия
сша
вашингтон
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
financial times
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Торговые переговорщики ЕС рассчитывают, что поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее встреча с американским президентом Дональдом Трампом, смогут пролить свет на требования США по вопросу пошлин, пишет газета Financial Times. Ранее газета Politicо писала со ссылкой на двух итальянских чиновников, знакомых с позицией властей Италии, что Мелони считает угрозы пошлин Трампа переговорной тактикой и видит шансы на сделку с ним. По данным источника, в ходе встречи с Трампом в Вашингтоне 17 апреля Мелони хочет добиться уступок со стороны американского президента, а также показать, что с Вашингтоном можно договориться. В то же время источник признает, что авторитет Мелони в ЕС будет под вопросом, если ее попытки окажутся тщетными. "Торговые переговорщики ЕС, взаимодействующие с администрацией Трампа, жаловались, что им не были представлены требования США, и чиновники надеются, что Мелони сможет прояснить это", - пишет издание. Как отмечает Financial Times, что Мелони наладила личные отношения с Трампом, который называл ее "замечательной женщиной" и "сильным" лидером. По мнению бывшего посла Италии при НАТО Стефано Стефанини, Мелони "имеет преимущество перед посредниками ЕС, так как она общается с тем, кто принимает решения". Мягкая позиция Италии по ответным пошлинам ЕС раздражает некоторые государства-члены, пишет газета со ссылкой на дипломатов из четырех государств-членов ЕС. При этом они заявили, что у них нет проблем с поездкой Мелони. "Мы знаем, что у нее есть отношения с Трампом, и это может быть ценно", - сказал один из них. Как отмечает Financial Times, Мелони публично поддержала предложение ЕС отменить все пошлины на промышленные товары, если США сделают то же самое. Но дипломаты, проинформированные о переговорах, заявили, что Вашингтон не проявил интереса к снижению своих пошлин — и что ставка тарифа в 10%, скорее всего, останется постоянной.
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мировая экономика, газ, италия, сша, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, financial times, нато
Экономика, Мировая экономика, Газ, ИТАЛИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Financial Times, НАТО
09:06 17.04.2025
 
В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам

FT: торговые переговорщики ЕС надеются на встречу премьера Италии с Трампом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Торговые переговорщики ЕС рассчитывают, что поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее встреча с американским президентом Дональдом Трампом, смогут пролить свет на требования США по вопросу пошлин, пишет газета Financial Times.
Ранее газета Politicо писала со ссылкой на двух итальянских чиновников, знакомых с позицией властей Италии, что Мелони считает угрозы пошлин Трампа переговорной тактикой и видит шансы на сделку с ним. По данным источника, в ходе встречи с Трампом в Вашингтоне 17 апреля Мелони хочет добиться уступок со стороны американского президента, а также показать, что с Вашингтоном можно договориться. В то же время источник признает, что авторитет Мелони в ЕС будет под вопросом, если ее попытки окажутся тщетными.
"Торговые переговорщики ЕС, взаимодействующие с администрацией Трампа, жаловались, что им не были представлены требования США, и чиновники надеются, что Мелони сможет прояснить это", - пишет издание.
Как отмечает Financial Times, что Мелони наладила личные отношения с Трампом, который называл ее "замечательной женщиной" и "сильным" лидером. По мнению бывшего посла Италии при НАТО Стефано Стефанини, Мелони "имеет преимущество перед посредниками ЕС, так как она общается с тем, кто принимает решения".
Мягкая позиция Италии по ответным пошлинам ЕС раздражает некоторые государства-члены, пишет газета со ссылкой на дипломатов из четырех государств-членов ЕС. При этом они заявили, что у них нет проблем с поездкой Мелони.
"Мы знаем, что у нее есть отношения с Трампом, и это может быть ценно", - сказал один из них.
Как отмечает Financial Times, Мелони публично поддержала предложение ЕС отменить все пошлины на промышленные товары, если США сделают то же самое. Но дипломаты, проинформированные о переговорах, заявили, что Вашингтон не проявил интереса к снижению своих пошлин — и что ставка тарифа в 10%, скорее всего, останется постоянной.
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Глава ФРС предсказал ряд тяжелых последствий для США из-за введения пошлин
Вчера, 20:55
 
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