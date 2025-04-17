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"Не намерены спешить". Западные компании напугали условия возвращения в РФ - 17.04.2025, ПРАЙМ
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"Не намерены спешить". Западные компании напугали условия возвращения в РФ
"Не намерены спешить". Западные компании напугали условия возвращения в РФ - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Не намерены спешить". Западные компании напугали условия возвращения в РФ
Выдвинутые российским руководством условия возвращения на рынок РФ не устроили западные компании. Об этом рассказывается в материале информагентства Bloomberg. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:51+0300
2025-04-17T16:01+0300
экономика
российский рынок
ушедшие компании
возвращение в россию
мнение
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МОСКВА, 17 - апр - ПРАЙМ. Выдвинутые российским руководством условия возвращения на рынок РФ не устроили западные компании. Об этом рассказывается в материале информагентства Bloomberg. По словам Криса Уифера, главы компании Macro Advisory, специализирующейся на консалтинге в РФ, к нему обратилось много западных бизнесменов с просьбой оценить ситуацию в России в свете изменения отношений с Соединенными Штатами . Все они хотят узнать о своих нынешних возможностях на российском рынке, однако никто из них не намерен спешить с возвращением, говорит Уифер, поскольку они опасаются, что им придется вновь в срочном порядке уходить из России и, соответственно, снова нести убытки.Другие юристы, банкиры и аналитики, которых опросило информагентство, тоже проявляют интерес, тем не менее ни о каком возвращении на российских рынок никто не заявлял - разговоры идут разве что о теоретических шансах при изменившихся отношениях России и США. Как отмечает Bloomberg, в связи с переговорами между РФ и США разговоры о якобы возвращении западных брендов на российский рынок зазвучали громче, но большинство сюжетов на эту тему исходит именно из России.В марте президент РФ Владимир Путин дал поручение о разработке законодательной базы для зарубежных компаний, желающих выйти на российский рынок. При этом Путин намекнул, что ушедшие компании, продавшие активы, как выразились авторы статьи, "по цене гораздо ниже рыночной", не смогут выкупить их обратно за те же деньги. Эти слова вызвали сомнения, что положения договоров об обратном выкупе имеют практическое значение, говорится в материале.По данным источников Bloomberg, Минфин РФ разработал ряд предварительных предложений, содержащих требования по локализации производств и передаче технологий. Вместе с тем предусматривается, что мнение российского бизнеса будет учитываться при принятии решения о допуске компаний-конкурентов на рынок.В заключение в статье приводится пример с южнокорейской компанией Hyundai Motor Group, которая недавно опровергла слухи о возвращении в Россию автомобилей Kia в 2025 году. Как отметили в Hyundai Motor Group, СМИ истолковали планы продаж автомобилей в СНГ как возвращение Kia в Российскую Федерацию. Также пресса сообщала о грядущем возвращении "определенной западной компании", но ни одно из сообщений так и не оправдалось.
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российский рынок, ушедшие компании, возвращение в россию, мнение
Экономика, российский рынок, ушедшие компании, возвращение в Россию, мнение
15:51 17.04.2025 (обновлено: 16:01 17.04.2025)
 
"Не намерены спешить". Западные компании напугали условия возвращения в РФ

Bloomberg: западные компании не согласились с условиями возвращения на рынок РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 - апр - ПРАЙМ. Выдвинутые российским руководством условия возвращения на рынок РФ не устроили западные компании. Об этом рассказывается в материале информагентства Bloomberg.
По словам Криса Уифера, главы компании Macro Advisory, специализирующейся на консалтинге в РФ, к нему обратилось много западных бизнесменов с просьбой оценить ситуацию в России в свете изменения отношений с Соединенными Штатами . Все они хотят узнать о своих нынешних возможностях на российском рынке, однако никто из них не намерен спешить с возвращением, говорит Уифер, поскольку они опасаются, что им придется вновь в срочном порядке уходить из России и, соответственно, снова нести убытки.
Другие юристы, банкиры и аналитики, которых опросило информагентство, тоже проявляют интерес, тем не менее ни о каком возвращении на российских рынок никто не заявлял - разговоры идут разве что о теоретических шансах при изменившихся отношениях России и США.
Оператор готовит камеру перед интервью - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Западные компании захотели вернуться на российские телеканалы
4 апреля, 09:33
Как отмечает Bloomberg, в связи с переговорами между РФ и США разговоры о якобы возвращении западных брендов на российский рынок зазвучали громче, но большинство сюжетов на эту тему исходит именно из России.
В марте президент РФ Владимир Путин дал поручение о разработке законодательной базы для зарубежных компаний, желающих выйти на российский рынок. При этом Путин намекнул, что ушедшие компании, продавшие активы, как выразились авторы статьи, "по цене гораздо ниже рыночной", не смогут выкупить их обратно за те же деньги. Эти слова вызвали сомнения, что положения договоров об обратном выкупе имеют практическое значение, говорится в материале.
По данным источников Bloomberg, Минфин РФ разработал ряд предварительных предложений, содержащих требования по локализации производств и передаче технологий. Вместе с тем предусматривается, что мнение российского бизнеса будет учитываться при принятии решения о допуске компаний-конкурентов на рынок.
В заключение в статье приводится пример с южнокорейской компанией Hyundai Motor Group, которая недавно опровергла слухи о возвращении в Россию автомобилей Kia в 2025 году. Как отметили в Hyundai Motor Group, СМИ истолковали планы продаж автомобилей в СНГ как возвращение Kia в Российскую Федерацию. Также пресса сообщала о грядущем возвращении "определенной западной компании", но ни одно из сообщений так и не оправдалось.
 
Экономикароссийский рынокушедшие компаниивозвращение в Россиюмнение
 
 
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