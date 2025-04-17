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Протекционизм подрывает доверие к многосторонней системе, заявила глава МВФ - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Протекционизм подрывает доверие к многосторонней системе, заявила глава МВФ
Протекционизм подрывает доверие к многосторонней системе, заявила глава МВФ - 17.04.2025, ПРАЙМ
Протекционизм подрывает доверие к многосторонней системе, заявила глава МВФ
Рост протекционизма и торговых барьеров подрывает доверие к многосторонней системе и провоцирует экономическую фрагментацию, заявила в четверг глава... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:02+0300
2025-04-17T17:02+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
сша
кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Рост протекционизма и торговых барьеров подрывает доверие к многосторонней системе и провоцирует экономическую фрагментацию, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Тарифные и нетарифные барьеры подпитывают негативное восприятие многосторонней системы, которую считают неспособной обеспечить честные условия функционирования", – сказала она, выступая в Вашингтоне. По её словам, если в начале XXI века наблюдался прогресс в снижении торговых ограничений, то в последние годы ситуация изменилась. "В первые два десятилетия этого века был прогресс в направлении стабильной и низкой тарифной ставки США, но в последнее десятилетие он остановился", – отметила Георгиева. Она добавила, что на фоне ослабления доверия между странами усиливается искажение конкуренции. "Нетарифные барьеры растут, а вместе с ними — количество новых субсидий, вводимых крупнейшими юрисдикциями. Это подпитывает ощущение несправедливости: одни играют по правилам, а другие — используют систему в своих интересах без последствий", – подчеркнула глава фонда. По её словам, концепция национальной безопасности всё чаще используется как оправдание для ограничения торговли. "В многополярном мире место производства всё чаще важнее себестоимости. Логика безопасности требует, чтобы стратегические товары — от микрочипов до стали — производились на национальной территории. И за это готовы платить", – пояснила Георгиева.
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мировая экономика, вашингтон, сша, кристалина георгиева
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Кристалина Георгиева
17:02 17.04.2025
 
Протекционизм подрывает доверие к многосторонней системе, заявила глава МВФ

Георгиева: рост протекционизма подрывает доверие к многосторонней системе

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанк%Кристалина Георгиева
%Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Рост протекционизма и торговых барьеров подрывает доверие к многосторонней системе и провоцирует экономическую фрагментацию, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Тарифные и нетарифные барьеры подпитывают негативное восприятие многосторонней системы, которую считают неспособной обеспечить честные условия функционирования", – сказала она, выступая в Вашингтоне.
По её словам, если в начале XXI века наблюдался прогресс в снижении торговых ограничений, то в последние годы ситуация изменилась. "В первые два десятилетия этого века был прогресс в направлении стабильной и низкой тарифной ставки США, но в последнее десятилетие он остановился", – отметила Георгиева.
Она добавила, что на фоне ослабления доверия между странами усиливается искажение конкуренции. "Нетарифные барьеры растут, а вместе с ними — количество новых субсидий, вводимых крупнейшими юрисдикциями. Это подпитывает ощущение несправедливости: одни играют по правилам, а другие — используют систему в своих интересах без последствий", – подчеркнула глава фонда.
По её словам, концепция национальной безопасности всё чаще используется как оправдание для ограничения торговли. "В многополярном мире место производства всё чаще важнее себестоимости. Логика безопасности требует, чтобы стратегические товары — от микрочипов до стали — производились на национальной территории. И за это готовы платить", – пояснила Георгиева.
*Международный валютный фонд
Рост импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы, заявил МВФ
17:02
 
ЭкономикаМировая экономикаВАШИНГТОНСШАКристалина Георгиева
 
 
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