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Минцифры не планирует централизовывать хранение данных в одной организации - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Минцифры не планирует централизовывать хранение данных в одной организации
Минцифры не планирует централизовывать хранение данных в одной организации - 17.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры не планирует централизовывать хранение данных в одной организации
Минцифры не планирует централизовывать хранение персональных данных в одной организации по примеру Единой биометрической системы, оператором которой является... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T16:18+0300
2025-04-17T16:18+0300
технологии
россия
москва
максут шадаев
ростелеком
минцифры
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минцифры не планирует централизовывать хранение персональных данных в одной организации по примеру Единой биометрической системы, оператором которой является Центр биометрических технологий (ЦБТ), заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Так (как с "Единой биометрической системой" - ред.) не планируем, что у нас будет одна организация, которая будет хранить все персданные", - сказал Шадаев. Во вторник Шадаев говорил, что Минцифры России к 2026 году намерено отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги". А накануне президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что компания выступает за централизацию хранения персональных данных россиян и жесткое ограничение количества организаций, которые могут хранить эту информацию. Глава Минцифры еще в ноябре 2023 года анонсировал, что министерство будет уходить от концентрации больших объемов персональных данных в одном месте в сторону распределенной системы. Так, по его словам, постепенно планируется отказаться от хранения персональных данных пользователей на "Госуслугах" и перейти на так называемую ведомственную онлайн-витрину: когда все данные хранятся непосредственно в базах ведомств и будут доступны для оказания госуслуг через систему электронного взаимодействия.
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технологии, россия, москва, максут шадаев, ростелеком, минцифры
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Максут Шадаев, Ростелеком, Минцифры
16:18 17.04.2025
 
Минцифры не планирует централизовывать хранение данных в одной организации

Шадаев: Минцифры не планирует централизовывать хранение данных в одной организации

© РИА Новости . Яков Андреев!Работа за компьютером. Архивное фото.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минцифры не планирует централизовывать хранение персональных данных в одной организации по примеру Единой биометрической системы, оператором которой является Центр биометрических технологий (ЦБТ), заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Так (как с "Единой биометрической системой" - ред.) не планируем, что у нас будет одна организация, которая будет хранить все персданные", - сказал Шадаев.
Во вторник Шадаев говорил, что Минцифры России к 2026 году намерено отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги". А накануне президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что компания выступает за централизацию хранения персональных данных россиян и жесткое ограничение количества организаций, которые могут хранить эту информацию.
Глава Минцифры еще в ноябре 2023 года анонсировал, что министерство будет уходить от концентрации больших объемов персональных данных в одном месте в сторону распределенной системы. Так, по его словам, постепенно планируется отказаться от хранения персональных данных пользователей на "Госуслугах" и перейти на так называемую ведомственную онлайн-витрину: когда все данные хранятся непосредственно в базах ведомств и будут доступны для оказания госуслуг через систему электронного взаимодействия.
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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ТехнологииРОССИЯМОСКВАМаксут ШадаевРостелекомМинцифры
 
 
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