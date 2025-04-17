https://1prime.ru/20250417/shadaev-856785993.html

Минцифры не планирует централизовывать хранение данных в одной организации

Минцифры не планирует централизовывать хранение данных в одной организации - 17.04.2025, ПРАЙМ

Минцифры не планирует централизовывать хранение данных в одной организации

Минцифры не планирует централизовывать хранение персональных данных в одной организации по примеру Единой биометрической системы, оператором которой является... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T16:18+0300

2025-04-17T16:18+0300

2025-04-17T16:18+0300

технологии

россия

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максут шадаев

ростелеком

минцифры

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минцифры не планирует централизовывать хранение персональных данных в одной организации по примеру Единой биометрической системы, оператором которой является Центр биометрических технологий (ЦБТ), заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Так (как с "Единой биометрической системой" - ред.) не планируем, что у нас будет одна организация, которая будет хранить все персданные", - сказал Шадаев. Во вторник Шадаев говорил, что Минцифры России к 2026 году намерено отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги". А накануне президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что компания выступает за централизацию хранения персональных данных россиян и жесткое ограничение количества организаций, которые могут хранить эту информацию. Глава Минцифры еще в ноябре 2023 года анонсировал, что министерство будет уходить от концентрации больших объемов персональных данных в одном месте в сторону распределенной системы. Так, по его словам, постепенно планируется отказаться от хранения персональных данных пользователей на "Госуслугах" и перейти на так называемую ведомственную онлайн-витрину: когда все данные хранятся непосредственно в базах ведомств и будут доступны для оказания госуслуг через систему электронного взаимодействия.

https://1prime.ru/20250417/shadaev-856776885.html

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технологии, россия, москва, максут шадаев, ростелеком, минцифры