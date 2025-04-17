Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отложил иск Генпрокуратуры по изъятию на Украине активов Сбербанка - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250417/sud-856766199.html
Суд отложил иск Генпрокуратуры по изъятию на Украине активов Сбербанка
Суд отложил иск Генпрокуратуры по изъятию на Украине активов Сбербанка - 17.04.2025, ПРАЙМ
Суд отложил иск Генпрокуратуры по изъятию на Украине активов Сбербанка
Арбитражный суд Московской области отложил на 24 апреля заседание по иску Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T09:49+0300
2025-04-17T09:49+0300
финансы
украина
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/76299/52/762995260_0:107:2049:1260_1920x0_80_0_0_12cc5769bb378252ec23a946096a2430.jpg
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отложил на 24 апреля заседание по иску Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Причины отложения не сообщаются, так как процесс проходит в закрытом режиме, однако известно, что отложены и другие назначенные на четверг дела рассматривающей этот иск судьи Ирины Быковских. Слушания перенесены со ссылкой на нормы АПК, позволяющие это сделать "в случае болезни судьи или по иным причинам невозможности проведения судебного заседания". Иск был предъявлен в сентябре к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Истец потребовал признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов. Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направила в суд ходатайства "об уточнении размера исковых требований", но содержание этих ходатайств неизвестно. В первоначальном иске Генпрокуратура в счет частичного возмещения ущерба требовала обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части - на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке". Третьими лицами к делу привлечены Сбербанк, МРБ, у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков. СНБО Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются, в частности, корпоративные права в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего Сбербанку. Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. Источник, знакомый с обстоятельствами дела, ранее сообщал РИА Новости, что завершающим этапом изъятия собственности Сбербанка стала передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.
https://1prime.ru/20250414/sud-856659116.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76299/52/762995260_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_333f069869ec4ef657fc1c2c8f61e708.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, украина, сбербанк
Финансы, УКРАИНА, Сбербанк
09:49 17.04.2025
 
Суд отложил иск Генпрокуратуры по изъятию на Украине активов Сбербанка

Суд отложил на неделю иск Генпрокуратуры по изъятию на Украине активов Сбербанка

© fotolia.com / Africa Studio%Весы правосудия, суд
%Весы правосудия, суд - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / Africa Studio
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отложил на 24 апреля заседание по иску Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Причины отложения не сообщаются, так как процесс проходит в закрытом режиме, однако известно, что отложены и другие назначенные на четверг дела рассматривающей этот иск судьи Ирины Быковских. Слушания перенесены со ссылкой на нормы АПК, позволяющие это сделать "в случае болезни судьи или по иным причинам невозможности проведения судебного заседания".
Иск был предъявлен в сентябре к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
Истец потребовал признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов. Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках.
В ноябре и январе Генпрокуратура направила в суд ходатайства "об уточнении размера исковых требований", но содержание этих ходатайств неизвестно.
В первоначальном иске Генпрокуратура в счет частичного возмещения ущерба требовала обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части - на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке".
Третьими лицами к делу привлечены Сбербанк, МРБ, у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков.
СНБО Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются, в частности, корпоративные права в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего Сбербанку. Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.
Источник, знакомый с обстоятельствами дела, ранее сообщал РИА Новости, что завершающим этапом изъятия собственности Сбербанка стала передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.
Судейский молоток
Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к Shell о взыскании убытков
14 апреля, 13:16
 
ФинансыУКРАИНАСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала