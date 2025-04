https://1prime.ru/20250417/sud-856766199.html

Суд отложил иск Генпрокуратуры по изъятию на Украине активов Сбербанка

Суд отложил иск Генпрокуратуры по изъятию на Украине активов Сбербанка

МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отложил на 24 апреля заседание по иску Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Причины отложения не сообщаются, так как процесс проходит в закрытом режиме, однако известно, что отложены и другие назначенные на четверг дела рассматривающей этот иск судьи Ирины Быковских. Слушания перенесены со ссылкой на нормы АПК, позволяющие это сделать "в случае болезни судьи или по иным причинам невозможности проведения судебного заседания". Иск был предъявлен в сентябре к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Истец потребовал признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов. Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направила в суд ходатайства "об уточнении размера исковых требований", но содержание этих ходатайств неизвестно. В первоначальном иске Генпрокуратура в счет частичного возмещения ущерба требовала обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части - на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке". Третьими лицами к делу привлечены Сбербанк, МРБ, у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков. СНБО Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются, в частности, корпоративные права в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего Сбербанку. Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. Источник, знакомый с обстоятельствами дела, ранее сообщал РИА Новости, что завершающим этапом изъятия собственности Сбербанка стала передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.

