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Ушаков назвал логичным возобновление прямого авиасообщения с США - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Ушаков назвал логичным возобновление прямого авиасообщения с США
Ушаков назвал логичным возобновление прямого авиасообщения с США - 17.04.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал логичным возобновление прямого авиасообщения с США
Решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США было бы вполне логичным. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:07+0300
2025-04-17T15:07+0300
россия
бизнес
сша
москва
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США было бы вполне логичным. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным."Хотя, как мне представляется, это вполне было бы логичное решение", - заметил он.По словам Ушакова, тема возобновления прямого авиасообщения между Россией и США затрагивалась в рамках контактов сторон. Тем не менее, американская сторона полагает, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов в решение украинского кризиса, а потом начинать диалог о возобновлении авиасообщения.
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россия, бизнес, сша, москва, юрий ушаков
РОССИЯ, Бизнес, США, МОСКВА, Юрий Ушаков
15:07 17.04.2025
 
Ушаков назвал логичным возобновление прямого авиасообщения с США

Ушаков: возобновление прямого авиасообщения с США было бы логичным

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США было бы вполне логичным. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
"Хотя, как мне представляется, это вполне было бы логичное решение", - заметил он.
По словам Ушакова, тема возобновления прямого авиасообщения между Россией и США затрагивалась в рамках контактов сторон. Тем не менее, американская сторона полагает, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов в решение украинского кризиса, а потом начинать диалог о возобновлении авиасообщения.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Рубио высказался о восстановлении авиасообщения между Россией и США
4 апреля, 15:13
 
РОССИЯБизнесСШАМОСКВАЮрий Ушаков
 
 
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