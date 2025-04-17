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Ушаков назвал логичным возобновление прямого авиасообщения с США

Ушаков назвал логичным возобновление прямого авиасообщения с США - 17.04.2025, ПРАЙМ

Ушаков назвал логичным возобновление прямого авиасообщения с США

Решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США было бы вполне логичным. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T15:07+0300

2025-04-17T15:07+0300

2025-04-17T15:07+0300

россия

бизнес

сша

москва

юрий ушаков

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США было бы вполне логичным. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным."Хотя, как мне представляется, это вполне было бы логичное решение", - заметил он.По словам Ушакова, тема возобновления прямого авиасообщения между Россией и США затрагивалась в рамках контактов сторон. Тем не менее, американская сторона полагает, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов в решение украинского кризиса, а потом начинать диалог о возобновлении авиасообщения.

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россия, бизнес, сша, москва, юрий ушаков