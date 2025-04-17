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В ВТБ рассказали, на что россияне хотят распространить функцию самозапрета

В ВТБ рассказали, на что россияне хотят распространить функцию самозапрета - 17.04.2025, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали, на что россияне хотят распространить функцию самозапрета

Большинство россиян (66%) хотели бы распространить функцию самозапрета не только на кредиты, но и на крупные переводы; а 44% выступают за самозапрет на крупные... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T09:04+0300

2025-04-17T09:04+0300

2025-04-17T09:12+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Большинство россиян (66%) хотели бы распространить функцию самозапрета не только на кредиты, но и на крупные переводы; а 44% выступают за самозапрет на крупные покупки в магазинах, сообщили в пресс-службе ВТБ по итогам проведенного банком исследования. "83% опрошенных респондентов считают, что сервисы самозапретов на онлайн-операции помогут им защитить свои деньги от мошенников. При этом пользователи хотели бы поставить ограничения не только на кредиты, но и на крупные переводы, досрочное снятие денег со вкладов и на ряд других операций... Более половины россиян установили бы ограничения на переводы крупных сумм (66%), на снятие наличных по QR-коду в банкоматах (55%). Среди востребованных опций есть и запрет на досрочный вывод денег со вклада (54%), и крупные покупки в магазинах (44%)", - говорится в сообщении. Среди опрошенных больше всех уверены в защитном эффекте самозапрета жители Санкт-Петербурга и области (94%), а менее всего – на Дальнем Востоке (67%). Среди тех, кто уже пользуется сервисом или планирует в ближайшее время больше всего москвичей и петербуржцев (76%), а также жителей Приволжского, Южного и Уральского округов (71%). Отмечается, что советовать сервисы самозапрета близким готовы большинство респондентов (78%), ниже всего доля на Дальнем Востоке (12%), при этом большинство жителей региона все равно отмечают, что точно или скорее будут советовать такие сервисы (62%). Сообщается, что поставить ограничения на суммы переводов больше всего хотели бы в Приволжском и Северо-Кавказском округах (71%), переводы за рубеж особенно беспокоят жителей Приволжского (59%), Центрального (57%) округов и Санкт-Петербурга (56%), а на Дальнем Востоке больше всего желающих ограничить крупные покупки в магазинах (69%). По мнению большинства респондентов, сервисы самозапрета будут больше всего актуальны для тех, у кого уже был опыт финансовых потерь (69%). Более половины считают, что такими сервисами будут чаще всего пользоваться пожилые люди (58%) и люди, склонные к импульсивным тратам (52%). Также сервис может быть актуален для родителей, которые сделали детские карты для школьников (45%), для клиентов с картами нескольких банков и для людей, которые слабо разбираются в финансах и современных технологиях (45%). Исследование проводилось среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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