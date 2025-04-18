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"Билайн" назвал самые популярные схемы телефонного мошенничества - 18.04.2025, ПРАЙМ
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"Билайн" назвал самые популярные схемы телефонного мошенничества
"Билайн" назвал самые популярные схемы телефонного мошенничества - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Билайн" назвал самые популярные схемы телефонного мошенничества
Самыми популярными схемами телефонного мошенничества в РФ в марте стали мнимая "замена" домофонных ключей, а также звонки якобы от сотрудников школ и от имени... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T03:56+0300
2025-04-18T03:56+0300
технологии
общество
москва
рф
почта россии
билайн
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Самыми популярными схемами телефонного мошенничества в РФ в марте стали мнимая "замена" домофонных ключей, а также звонки якобы от сотрудников школ и от имени "Почты России", рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна". "В последнее время участились случаи обмана, связанного с заменой ключей или чипов от домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками, проводящими замену оборудования в подъезде, и спрашивают, сколько ключей нужно жильцу. Когда жертва соглашается, мошенники сообщают, что ей придет смс с временным кодом для входа в подъезд, и просят назвать этот код якобы для внесения в базу. Особенно опасно, так как звонки часто совпадают с реальной заменой домофона в доме", - рассказали там. Второй не менее популярной схемой стали звонки родителям или школьникам от имени работников учебного заведения. Мошенники говорят об электронном дневнике, успеваемости ребенка, одновременно пытаясь войти в аккаунт жертвы на госуслугах. Под предлогом "обновления системы" они просят сообщить смс-код, который приходит от госуслуг, и таким образом получают доступ к личному кабинету. Еще одной опасной схемой стали ложные звонки от имени "Почты России". В этой легенде преступники представляются сотрудниками сортировочного центра компании и сообщают о "потерянной посылке". Они просят назвать код, якобы необходимый для доставки, но на самом деле этот код также дает доступ к аккаунту на госуслугах.
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192
40
192
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технологии, общество , москва, рф, почта россии, билайн
Технологии, Общество , МОСКВА, РФ, Почта России, Билайн
03:56 18.04.2025
 
"Билайн" назвал самые популярные схемы телефонного мошенничества

В "Билайне" рассказали о самых популярных схемах телефонного мошенничества

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Самыми популярными схемами телефонного мошенничества в РФ в марте стали мнимая "замена" домофонных ключей, а также звонки якобы от сотрудников школ и от имени "Почты России", рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна".
"В последнее время участились случаи обмана, связанного с заменой ключей или чипов от домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками, проводящими замену оборудования в подъезде, и спрашивают, сколько ключей нужно жильцу. Когда жертва соглашается, мошенники сообщают, что ей придет смс с временным кодом для входа в подъезд, и просят назвать этот код якобы для внесения в базу. Особенно опасно, так как звонки часто совпадают с реальной заменой домофона в доме", - рассказали там.
Второй не менее популярной схемой стали звонки родителям или школьникам от имени работников учебного заведения. Мошенники говорят об электронном дневнике, успеваемости ребенка, одновременно пытаясь войти в аккаунт жертвы на госуслугах. Под предлогом "обновления системы" они просят сообщить смс-код, который приходит от госуслуг, и таким образом получают доступ к личному кабинету.
Еще одной опасной схемой стали ложные звонки от имени "Почты России". В этой легенде преступники представляются сотрудниками сортировочного центра компании и сообщают о "потерянной посылке". Они просят назвать код, якобы необходимый для доставки, но на самом деле этот код также дает доступ к аккаунту на госуслугах.
 
ТехнологииОбществоМОСКВАРФПочта РоссииБилайн
 
 
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