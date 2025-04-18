https://1prime.ru/20250418/ekspert-856802991.html

Эксперт рассказал о тренде на отечественное вино

Эксперт рассказал о тренде на отечественное вино - 18.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о тренде на отечественное вино

Тренд на отечественное вино стал очевиден в последние годы в российских ресторанах и барах, оно появляется в топовых заведениях, включая мишленовские, однако... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T07:00+0300

2025-04-18T07:00+0300

2025-04-18T07:00+0300

бизнес

экономика

россия

москва

геленджик

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856802991.jpg?1744948848

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Тренд на отечественное вино стал очевиден в последние годы в российских ресторанах и барах, оно появляется в топовых заведениях, включая мишленовские, однако уже ощущается дефицит хорошего вина, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий. "Тренд на вино очевиден, и российское вино все больше входит в эту культуру. Пять лет назад это было в диковинку. А теперь в винные бары приходят мужские компании - это стало нормой. Вино становится нормальным напитком для мушкетеров! Российское вино сегодня ставят в карты топовых ресторанов, включая мишленовские", - сказал Левицкий, отвечая на вопрос, действительно ли россияне стали больше пить российского вина в ресторанах и барах. Однако он подчеркнул, что сегодня ресторанам не хватает хорошего вина и спрос сильно опережает предложение. "Виноделие - долгий процесс - от посадки лозы до первого урожая проходит несколько лет. Поэтому здесь важно, как государство будет поддерживать отрасль. Потенциал у нас огромный, но все зависит от регулирования и инвестиций", - сказал эксперт. Левицкий также заметил еще один тренд - россияне стали пить игристое не только на праздники. "Раньше игристое воспринималось и покупалось на день рождения и Новый год. Но иностранные бренды, такие как "Просекко", научили нашего человека, что игристое - хороший спутник вечера и это не один бокал, которым нужно чокнуться, загадать желание и перейти на что-то другое. А это напиток, который можно пить на протяжении всего вечера. Оно также стало активно использоваться в коктейлях. Это легкий, доступный напиток, и он быстро набирает популярность. Наши игристые вполне достойно конкурируют с зарубежными", - подчеркнул он. Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" сейчас строится в Геленджике. Идея создания принадлежит группе акционерного банка "Россия" (владеет винодельнями "Массандра", "Инкерман", "Новый Свет"). Помимо винотеки проект будет включать рестораны, интерактивный музей, винную лабораторию, школу сомелье и другие объекты. Ожидается, что откроется "винный город" к концу 2025 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

москва

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, геленджик