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"Полный провал". В США сделали заявление об уникальном российском оружии - 18.04.2025, ПРАЙМ
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"Полный провал". В США сделали заявление об уникальном российском оружии
"Полный провал". В США сделали заявление об уникальном российском оружии - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Полный провал". В США сделали заявление об уникальном российском оружии
Ракета ATACMS в сравнении с российской ракетой "Искандер" оказалась полным провалом. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский военный эксперт Уилл... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T08:55+0300
2025-04-18T08:56+0300
вооружения
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ракета ATACMS в сравнении с российской ракетой "Искандер" оказалась полным провалом. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер."Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом", — заметил эксперт.По словам Шрайвера, многие разделяют такое мнение. Он также подчеркнул, что характеристики ракеты "Искандер" оказались впечатляющими и она смогла изменить правила игры в конфликте на Украине.В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации "Искандера" являются российскими аналогами всех трех версий ракет ATACMS. Российская ракета имеет примерно такое же массовое поражение, но более дальнюю дальность полета
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россия, сша
Вооружения, РОССИЯ, США
08:55 18.04.2025 (обновлено: 08:56 18.04.2025)
 
"Полный провал". В США сделали заявление об уникальном российском оружии

Шрайвер: российская ракета "Искандер" смогла изменить конфликт на Украине

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ракета ATACMS в сравнении с российской ракетой "Искандер" оказалась полным провалом. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
"Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом", — заметил эксперт.
По словам Шрайвера, многие разделяют такое мнение. Он также подчеркнул, что характеристики ракеты "Искандер" оказались впечатляющими и она смогла изменить правила игры в конфликте на Украине.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации "Искандера" являются российскими аналогами всех трех версий ракет ATACMS. Российская ракета имеет примерно такое же массовое поражение, но более дальнюю дальность полета
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