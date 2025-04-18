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"Полный провал". В США сделали заявление об уникальном российском оружии

"Полный провал". В США сделали заявление об уникальном российском оружии - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Полный провал". В США сделали заявление об уникальном российском оружии

Ракета ATACMS в сравнении с российской ракетой "Искандер" оказалась полным провалом. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский военный эксперт Уилл... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T08:55+0300

2025-04-18T08:55+0300

2025-04-18T08:56+0300

вооружения

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ракета ATACMS в сравнении с российской ракетой "Искандер" оказалась полным провалом. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер."Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом", — заметил эксперт.По словам Шрайвера, многие разделяют такое мнение. Он также подчеркнул, что характеристики ракеты "Искандер" оказались впечатляющими и она смогла изменить правила игры в конфликте на Украине.В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации "Искандера" являются российскими аналогами всех трех версий ракет ATACMS. Российская ракета имеет примерно такое же массовое поражение, но более дальнюю дальность полета

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