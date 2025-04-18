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Россияне стали массово брать кредиты под залог недвижимости

Россияне стали массово брать кредиты под залог недвижимости - 18.04.2025, ПРАЙМ

Россияне стали массово брать кредиты под залог недвижимости

Россияне всё чаще стали соглашаться на получение кредитов под залог недвижимости, пишет издание "Известия" со ссылкой на аналитиков. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T10:53+0300

2025-04-18T10:53+0300

2025-04-18T10:53+0300

экономика

россия

кредиты

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россияне всё чаще стали соглашаться на получение кредитов под залог недвижимости, пишет издание "Известия" со ссылкой на аналитиков.Согласно изданию, объем залоговых кредитов в рублевом выражении в российских банках в 2024 году вырос на 45% по сравнению с предыдущим годом. Квартиры являются наиболее популярным видом залога, составляя 94-95% случаев, коммерческие помещения - 3-4%, квартиры - 1-2%, а парковочные места и другие нежилые помещения составляют не более 0,5-1%.Большинство россиян берут залоговые кредиты для ремонта, погашения долгов, закрытия кредитов с высокими процентными ставками и для первоначального взноса по ипотеке.Тем не менее, в последние месяцы банки стали более строгими при выдаче кредитов, отказывая в 95 из 100 заявок. Это связано с высокими процентными ставками и повышенной стоимостью обслуживания кредитов, что делает их недоступными для многих россиян.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кредиты