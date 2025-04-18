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Россия станет интересным партнером для стран, потерявших рынок США - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Россия станет интересным партнером для стран, потерявших рынок США
Россия станет интересным партнером для стран, потерявших рынок США - 18.04.2025, ПРАЙМ
Россия станет интересным партнером для стран, потерявших рынок США
Россия станет более интересным партнером для стран, потерявших рынок США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T04:47+0300
2025-04-18T04:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
росконгресс
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ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Россия станет более интересным партнером для стран, потерявших рынок США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Сейчас все ищут надежных, стабильных партнеров. Если товар упирается в налоговую стенку, например, в США, или не может "пробраться" в Соединенные Штаты Америки, то, конечно, этот товарный поток будет распределяться по миру. Компании будут искать новый сбыт. Вполне возможно, что и Россия в этом смысле станет для них более интересным партнером, нежели это было раньше. Это только подпитывает интерес к сотрудничеству с Россией", - отметил Стуглев. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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россия, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Росконгресс
04:47 18.04.2025
 
Россия станет интересным партнером для стран, потерявших рынок США

Эксперт Стуглев: Россия станет интересным партнером для стран, потерявших рынок США

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ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Россия станет более интересным партнером для стран, потерявших рынок США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Сейчас все ищут надежных, стабильных партнеров. Если товар упирается в налоговую стенку, например, в США, или не может "пробраться" в Соединенные Штаты Америки, то, конечно, этот товарный поток будет распределяться по миру. Компании будут искать новый сбыт. Вполне возможно, что и Россия в этом смысле станет для них более интересным партнером, нежели это было раньше. Это только подпитывает интерес к сотрудничеству с Россией", - отметил Стуглев.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАКИТАЙДональд ТрампРосконгресс
 
 
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