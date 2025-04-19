https://1prime.ru/20250419/kartofel-856826013.html
Профессор объяснил, почему картофель весной дорожает, а экзотика дешевеет
Профессор объяснил, почему картофель весной дорожает, а экзотика дешевеет - 19.04.2025, ПРАЙМ
Профессор объяснил, почему картофель весной дорожает, а экзотика дешевеет
Весеннее удорожание “исконных” российских корнеплодов, таких, как картофель, нередко накладывается на одновременный спад цен на экзотические фрукты, которые... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T02:02+0300
2025-04-19T02:02+0300
2025-04-19T02:02+0300
бизнес
вячеслав чеглов
рэу им. г.в.плеханова
росстат
цены на продукты
картофель
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Весеннее удорожание “исконных” российских корнеплодов, таких, как картофель, нередко накладывается на одновременный спад цен на экзотические фрукты, которые порой продают по акции. С чем это связано, агентству “Прайм рассказал Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.По данным Росстата, в марте картофель подорожал на 17,2%, свекла на 9,9%, помидоры на +9,4%, белокочанная капуста на 8,2%), морковь на +4,7%. В то же время цены снизились на свежий сладкий перец (-7,9%), апельсины (-3,3%), груши (-2,3%).Отечественный картофель весной дорожает из-за ряда факторов, объяснил экономист.“Решение проблемы видится в развитии инфраструктуры хранения, чтобы убрать лишних посредников и дать дорогу на полку продукции тех немногих фермеров и отечественных производителей, что у нас есть. И субсидировании этого товара из бюджетов. Не мешало бы наладить госпланирование и контроль хотя бы по основным продуктам питания.”, - рассуждает профессор Чеглов.Он напомнил, что все без исключения коммерсанты в условиях сокращения доступного качественного предложения стремятся не упустить свое. Здесь и сети, и поставщики едины. “Поэтому, например, на моих глазах цена на отечественный картофель выросла с 64 до 100 рублей за килограмм, при этом последняя цена стала иметь желтый цвет. А рядом лежал свежий картофель по 110 рублей. Ну как не заработать на конъюнктуре? Ведь в этой сети у дома было только два варианта”, - задается он вопросом.Что касается экзотики, то она хороша тогда, когда мало фруктов местного производства. Отсюда сезонный спрос. Кроме того, бананы и апельсины завозятся по долгосрочным контрактам, их поставки заранее оплачены и регулярны. Поэтому здесь цены растут больше в зависимости от макроэкономической ситуации - курса рубля, влияния санкций. А сейчас, как мы видим, рубль укрепляется, а новых торговых ограничений пока не придумали, заключил экономист.
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бизнес, вячеслав чеглов, рэу им. г.в.плеханова, росстат, цены на продукты, картофель
Бизнес, Вячеслав Чеглов, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Росстат, Цены на продукты, картофель
Профессор объяснил, почему картофель весной дорожает, а экзотика дешевеет
Профессор Чеглов: картофель весной дорожает из-за проблем с хранением и наценок
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Весеннее удорожание “исконных” российских корнеплодов, таких, как картофель, нередко накладывается на одновременный спад цен на экзотические фрукты, которые порой продают по акции. С чем это связано, агентству “Прайм рассказал Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По данным Росстата, в марте картофель подорожал на 17,2%, свекла на 9,9%, помидоры на +9,4%, белокочанная капуста на 8,2%), морковь на +4,7%. В то же время цены снизились на свежий сладкий перец (-7,9%), апельсины (-3,3%), груши (-2,3%).
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Отечественный картофель весной дорожает из-за ряда факторов, объяснил экономист.
1.Хранение собранного урожая недешево. В процессе хранения часть продукта просто теряется, в том числе и потому, что хранилища строились и оснащались еще при Союзе. Товарные потери ложатся в цену. К тому же хранилища имеют другого собственника, то есть на пути картофеля к потребителю появляется еще один коммерсант, который хочет иметь прибыль. Наконец, чтобы сохранить картофель, его перебирать надо. При Союзе этим занимались научные работники и студенты бесплатно, а теперь такого нет.
2.Торговые сети добавляют свою часть к росту цен. Во-первых, требования к качеству и калибру (размеру) картофеля и его упаковке. Если при СССР картофель продавался навалом, то сейчас поставляется в упаковке. Сети навалом товар не принимают. Значит, упаковка входит в цену, плюс потери производителей на калибровке продукта. Наконец, крупные сети импортируют товар напрямую или покупают на торгах. Им неважно, российский он или импортный. Но прямой импорт дает больший доход, и этим многое сказано.
“Решение проблемы видится в развитии инфраструктуры хранения, чтобы убрать лишних посредников и дать дорогу на полку продукции тех немногих фермеров и отечественных производителей, что у нас есть. И субсидировании этого товара из бюджетов. Не мешало бы наладить госпланирование и контроль хотя бы по основным продуктам питания.”, - рассуждает профессор Чеглов.
Он напомнил, что все без исключения коммерсанты в условиях сокращения доступного качественного предложения стремятся не упустить свое. Здесь и сети, и поставщики едины. “Поэтому, например, на моих глазах цена на отечественный картофель выросла с 64 до 100 рублей за килограмм, при этом последняя цена стала иметь желтый цвет. А рядом лежал свежий картофель по 110 рублей. Ну как не заработать на конъюнктуре? Ведь в этой сети у дома было только два варианта”, - задается он вопросом.
Что касается экзотики, то она хороша тогда, когда мало фруктов местного производства. Отсюда сезонный спрос. Кроме того, бананы и апельсины завозятся по долгосрочным контрактам, их поставки заранее оплачены и регулярны. Поэтому здесь цены растут больше в зависимости от макроэкономической ситуации - курса рубля, влияния санкций. А сейчас, как мы видим, рубль укрепляется, а новых торговых ограничений пока не придумали, заключил экономист.