https://1prime.ru/20250419/kartofel-856826013.html

Профессор объяснил, почему картофель весной дорожает, а экзотика дешевеет

Профессор объяснил, почему картофель весной дорожает, а экзотика дешевеет - 19.04.2025, ПРАЙМ

Профессор объяснил, почему картофель весной дорожает, а экзотика дешевеет

Весеннее удорожание “исконных” российских корнеплодов, таких, как картофель, нередко накладывается на одновременный спад цен на экзотические фрукты, которые... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T02:02+0300

2025-04-19T02:02+0300

2025-04-19T02:02+0300

бизнес

вячеслав чеглов

рэу им. г.в.плеханова

росстат

цены на продукты

картофель

https://cdnn.1prime.ru/img/83484/53/834845368_0:76:3371:1972_1920x0_80_0_0_e9f45d1ae429e89a3ca885e3c111bdc0.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Весеннее удорожание “исконных” российских корнеплодов, таких, как картофель, нередко накладывается на одновременный спад цен на экзотические фрукты, которые порой продают по акции. С чем это связано, агентству “Прайм рассказал Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.По данным Росстата, в марте картофель подорожал на 17,2%, свекла на 9,9%, помидоры на +9,4%, белокочанная капуста на 8,2%), морковь на +4,7%. В то же время цены снизились на свежий сладкий перец (-7,9%), апельсины (-3,3%), груши (-2,3%).Отечественный картофель весной дорожает из-за ряда факторов, объяснил экономист.“Решение проблемы видится в развитии инфраструктуры хранения, чтобы убрать лишних посредников и дать дорогу на полку продукции тех немногих фермеров и отечественных производителей, что у нас есть. И субсидировании этого товара из бюджетов. Не мешало бы наладить госпланирование и контроль хотя бы по основным продуктам питания.”, - рассуждает профессор Чеглов.Он напомнил, что все без исключения коммерсанты в условиях сокращения доступного качественного предложения стремятся не упустить свое. Здесь и сети, и поставщики едины. “Поэтому, например, на моих глазах цена на отечественный картофель выросла с 64 до 100 рублей за килограмм, при этом последняя цена стала иметь желтый цвет. А рядом лежал свежий картофель по 110 рублей. Ну как не заработать на конъюнктуре? Ведь в этой сети у дома было только два варианта”, - задается он вопросом.Что касается экзотики, то она хороша тогда, когда мало фруктов местного производства. Отсюда сезонный спрос. Кроме того, бананы и апельсины завозятся по долгосрочным контрактам, их поставки заранее оплачены и регулярны. Поэтому здесь цены растут больше в зависимости от макроэкономической ситуации - курса рубля, влияния санкций. А сейчас, как мы видим, рубль укрепляется, а новых торговых ограничений пока не придумали, заключил экономист.

https://1prime.ru/20250406/produkty-856389023.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, вячеслав чеглов, рэу им. г.в.плеханова, росстат, цены на продукты, картофель