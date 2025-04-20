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Рубио опроверг информацию NYT о планах США по сокращению госдепа в Африке - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Рубио опроверг информацию NYT о планах США по сокращению госдепа в Африке
Рубио опроверг информацию NYT о планах США по сокращению госдепа в Африке - 20.04.2025, ПРАЙМ
Рубио опроверг информацию NYT о планах США по сокращению госдепа в Африке
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг опубликованную газетой New York Times информацию о планах американского правительства по сокращению деятельности... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T19:08+0300
2025-04-20T19:08+0300
политика
сша
африка
марк рубио
дональд трамп
new york times
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг опубликованную газетой New York Times информацию о планах американского правительства по сокращению деятельности государственного департамента и закрытию ряда дипломатических миссий в Африке. Ранее в воскресенье газета New York Times со ссылкой на 16-страничный документ, к которому получила доступ, сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ, согласно которому госдеп сократит свою деятельность на Африканском континенте, а также закроет ряд "несущественных" посольств и консульств. "Это фейковые новости. New York Times стала жертвой очередной журналистской утки", - написал Рубио на своей странице в соцсети X. Ранее издание также сообщало о том, что госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем.
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сша, африка, марк рубио, дональд трамп, new york times
Политика, США, АФРИКА, Марк Рубио, Дональд Трамп, New York Times
19:08 20.04.2025
 
Рубио опроверг информацию NYT о планах США по сокращению госдепа в Африке

Рубио опроверг публикацию NYT о планах США сократить деятельность госдепа в Африке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг опубликованную газетой New York Times информацию о планах американского правительства по сокращению деятельности государственного департамента и закрытию ряда дипломатических миссий в Африке.
Ранее в воскресенье газета New York Times со ссылкой на 16-страничный документ, к которому получила доступ, сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ, согласно которому госдеп сократит свою деятельность на Африканском континенте, а также закроет ряд "несущественных" посольств и консульств.
"Это фейковые новости. New York Times стала жертвой очередной журналистской утки", - написал Рубио на своей странице в соцсети X.
Ранее издание также сообщало о том, что госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
"Слова Рубио усилили Украину". В США раскритиковали позицию госсекретаря
18 апреля, 23:46
 
ПолитикаСШААФРИКАМарк РубиоДональд ТрампNew York Times
 
 
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