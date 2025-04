https://1prime.ru/20250420/gosdep-856859894.html

Рубио опроверг информацию NYT о планах США по сокращению госдепа в Африке

2025-04-20T19:08+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг опубликованную газетой New York Times информацию о планах американского правительства по сокращению деятельности государственного департамента и закрытию ряда дипломатических миссий в Африке. Ранее в воскресенье газета New York Times со ссылкой на 16-страничный документ, к которому получила доступ, сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ, согласно которому госдеп сократит свою деятельность на Африканском континенте, а также закроет ряд "несущественных" посольств и консульств. "Это фейковые новости. New York Times стала жертвой очередной журналистской утки", - написал Рубио на своей странице в соцсети X. Ранее издание также сообщало о том, что госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем.

