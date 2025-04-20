Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должны сами". СМИ узнали, зачем Европа вкладывается в украинский ОПК - 20.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250420/ukraina-856860050.html
"Должны сами". СМИ узнали, зачем Европа вкладывается в украинский ОПК
"Должны сами". СМИ узнали, зачем Европа вкладывается в украинский ОПК - 20.04.2025, ПРАЙМ
"Должны сами". СМИ узнали, зачем Европа вкладывается в украинский ОПК
Опасаясь сокращения военной помощи от США, Украина наращивает собственное производство вооружений, Европа видит в этом возможность усиления своей... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T19:20+0300
2025-04-20T19:39+0300
вооружения
украина
европа
ес
нато
washington post
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0c/853517220_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_1d6e6bb36163e2bc9489c7c00602d18a.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Опасаясь сокращения военной помощи от США, Украина наращивает собственное производство вооружений, Европа видит в этом возможность усиления своей обороноспособности и инвестирует в украинский ОПК. Об этом пишет Washington Post.8 апреля ЕС принял решение о новом выделении одного миллиарда евро, полученных от непредвиденных прибылей с замороженных российских активов, на расширение производства гаубиц на территории Украины. Эта сумма является рекордной, специально предназначенной для поддержки украинского артиллерийского производства с начала вооруженного конфликта. Также в течение следующего года планируется перенаправить около двадцати миллиардов евро в оборонный сектор Украины вместо прямой поставки вооружений.Посол ЕС на Украине Катарина Матернова подчеркнула, что развитие производства вооружений на территории Украины обладает рядом преимуществ: "Во-первых, это дешевле. Во-вторых, быстрее. В-третьих, вы сокращаете транспортные, логистические расходы и время. В-четвертых, это помогает экономике расти".В условиях истощения западных арсеналов времен Байдена, нарастают сомнения в способности Европы полностью компенсировать возможное прекращение американской помощи, особенно в отношении систем ПВО. Анонимный европейский чиновник сообщил WP о дискуссиях, в ходе которых все больше стран склоняются к модели прямых инвестиций в украинский ОПК вместо отправки оружия. Данная стратегия также предоставляет странам НАТО возможность использовать территорию Украины в качестве полигона для испытаний и разработки новых видов вооружений, особенно в тех областях, где у них пока недостаточно опыта, например, в сфере беспилотных технологий. 155-мм гаубица "Богдана", разработанная в Украине и обладающая дальностью стрельбы до 40 километров, является первым образцом украинской артиллерии, соответствующей стандартам НАТО. Развитие производства такого вооружения может гарантировать будущую безопасность страны."Это двойная выгода. Украинцы должны сами производить свое оружие. Такой вариант намного дешевле, а заодно они нас многому научат", - отмечает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
https://1prime.ru/20250420/ukraina-856858960.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0c/853517220_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fd2f414faa1c226729533952b9624b7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, ес, нато, washington post, мировая экономика
Вооружения, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, НАТО, Washington Post, Мировая экономика
19:20 20.04.2025 (обновлено: 19:39 20.04.2025)
 
"Должны сами". СМИ узнали, зачем Европа вкладывается в украинский ОПК

WP: Украина наращивает объемы производства собственного оружия при поддержке Европы

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Опасаясь сокращения военной помощи от США, Украина наращивает собственное производство вооружений, Европа видит в этом возможность усиления своей обороноспособности и инвестирует в украинский ОПК. Об этом пишет Washington Post.
8 апреля ЕС принял решение о новом выделении одного миллиарда евро, полученных от непредвиденных прибылей с замороженных российских активов, на расширение производства гаубиц на территории Украины. Эта сумма является рекордной, специально предназначенной для поддержки украинского артиллерийского производства с начала вооруженного конфликта. Также в течение следующего года планируется перенаправить около двадцати миллиардов евро в оборонный сектор Украины вместо прямой поставки вооружений.
Посол ЕС на Украине Катарина Матернова подчеркнула, что развитие производства вооружений на территории Украины обладает рядом преимуществ: "Во-первых, это дешевле. Во-вторых, быстрее. В-третьих, вы сокращаете транспортные, логистические расходы и время. В-четвертых, это помогает экономике расти".
В условиях истощения западных арсеналов времен Байдена, нарастают сомнения в способности Европы полностью компенсировать возможное прекращение американской помощи, особенно в отношении систем ПВО. Анонимный европейский чиновник сообщил WP о дискуссиях, в ходе которых все больше стран склоняются к модели прямых инвестиций в украинский ОПК вместо отправки оружия.
Данная стратегия также предоставляет странам НАТО возможность использовать территорию Украины в качестве полигона для испытаний и разработки новых видов вооружений, особенно в тех областях, где у них пока недостаточно опыта, например, в сфере беспилотных технологий. 155-мм гаубица "Богдана", разработанная в Украине и обладающая дальностью стрельбы до 40 километров, является первым образцом украинской артиллерии, соответствующей стандартам НАТО. Развитие производства такого вооружения может гарантировать будущую безопасность страны.
"Это двойная выгода. Украинцы должны сами производить свое оружие. Такой вариант намного дешевле, а заодно они нас многому научат", - отмечает он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
В Раде раскрыли, какой исход может ждать Украину этой осенью
17:00
 
ВооруженияУКРАИНАЕВРОПАЕСНАТОWashington PostМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала