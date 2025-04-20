https://1prime.ru/20250420/ukraina-856860050.html

"Должны сами". СМИ узнали, зачем Европа вкладывается в украинский ОПК

"Должны сами". СМИ узнали, зачем Европа вкладывается в украинский ОПК - 20.04.2025, ПРАЙМ

"Должны сами". СМИ узнали, зачем Европа вкладывается в украинский ОПК

Опасаясь сокращения военной помощи от США, Украина наращивает собственное производство вооружений, Европа видит в этом возможность усиления своей... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T19:20+0300

2025-04-20T19:20+0300

2025-04-20T19:39+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Опасаясь сокращения военной помощи от США, Украина наращивает собственное производство вооружений, Европа видит в этом возможность усиления своей обороноспособности и инвестирует в украинский ОПК. Об этом пишет Washington Post.8 апреля ЕС принял решение о новом выделении одного миллиарда евро, полученных от непредвиденных прибылей с замороженных российских активов, на расширение производства гаубиц на территории Украины. Эта сумма является рекордной, специально предназначенной для поддержки украинского артиллерийского производства с начала вооруженного конфликта. Также в течение следующего года планируется перенаправить около двадцати миллиардов евро в оборонный сектор Украины вместо прямой поставки вооружений.Посол ЕС на Украине Катарина Матернова подчеркнула, что развитие производства вооружений на территории Украины обладает рядом преимуществ: "Во-первых, это дешевле. Во-вторых, быстрее. В-третьих, вы сокращаете транспортные, логистические расходы и время. В-четвертых, это помогает экономике расти".В условиях истощения западных арсеналов времен Байдена, нарастают сомнения в способности Европы полностью компенсировать возможное прекращение американской помощи, особенно в отношении систем ПВО. Анонимный европейский чиновник сообщил WP о дискуссиях, в ходе которых все больше стран склоняются к модели прямых инвестиций в украинский ОПК вместо отправки оружия. Данная стратегия также предоставляет странам НАТО возможность использовать территорию Украины в качестве полигона для испытаний и разработки новых видов вооружений, особенно в тех областях, где у них пока недостаточно опыта, например, в сфере беспилотных технологий. 155-мм гаубица "Богдана", разработанная в Украине и обладающая дальностью стрельбы до 40 километров, является первым образцом украинской артиллерии, соответствующей стандартам НАТО. Развитие производства такого вооружения может гарантировать будущую безопасность страны."Это двойная выгода. Украинцы должны сами производить свое оружие. Такой вариант намного дешевле, а заодно они нас многому научат", - отмечает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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украина, европа, ес, нато, washington post, мировая экономика