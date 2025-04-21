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"Росгосстрах Жизнь" подала иск к Goldman Sachs Group - 21.04.2025, ПРАЙМ
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"Росгосстрах Жизнь" подала иск к Goldman Sachs Group
"Росгосстрах Жизнь" подала иск к Goldman Sachs Group - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Росгосстрах Жизнь" подала иск к Goldman Sachs Group
Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" направила в арбитражный суд Москвы иск к американской Goldman Sachs Group, российскому ООО "Голдман Сакс Банк" и еще... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T16:49+0300
2025-04-21T16:49+0300
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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" направила в арбитражный суд Москвы иск к американской Goldman Sachs Group, российскому ООО "Голдман Сакс Банк" и еще четырем структурам этой крупной международной банковской группы о взыскании около 194 миллионов рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 17 апреля, его основания пока не сообщаются. Ответчиками, кроме Goldman Sachs Group и "Голдман Сакс Банк", в исковом заявлении указаны Goldman Sachs &amp; Co Wertapapier Gmbh, Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, Goldman Sachs &amp; Co LLC и Goldman Sachs International. К рассмотрению иск пока не принят. Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" была создана в 2019 году. По итогам прошлого года она входила в пятерку крупнейших страховщиков жизни по объему сборов в России. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через широкую партнерскую и агентскую сеть. По данным ЕРГЮЛ, 99,9% в ООО "СК "Росгосстрах Жизнь" принадлежит БМ-Банку. Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
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финансы, бизнес, россия, нью-йорк, ск рф
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Нью-Йорк, СК РФ
16:49 21.04.2025
 
"Росгосстрах Жизнь" подала иск к Goldman Sachs Group

"Росгосстрах Жизнь" подала иск к Goldman Sachs Group на 194 миллиона рублей

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" направила в арбитражный суд Москвы иск к американской Goldman Sachs Group, российскому ООО "Голдман Сакс Банк" и еще четырем структурам этой крупной международной банковской группы о взыскании около 194 миллионов рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 17 апреля, его основания пока не сообщаются. Ответчиками, кроме Goldman Sachs Group и "Голдман Сакс Банк", в исковом заявлении указаны Goldman Sachs & Co Wertapapier Gmbh, Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, Goldman Sachs & Co LLC и Goldman Sachs International. К рассмотрению иск пока не принят.
Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" была создана в 2019 году. По итогам прошлого года она входила в пятерку крупнейших страховщиков жизни по объему сборов в России. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через широкую партнерскую и агентскую сеть. По данным ЕРГЮЛ, 99,9% в ООО "СК "Росгосстрах Жизнь" принадлежит БМ-Банку.
Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
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