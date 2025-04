https://1prime.ru/20250421/isk-856887828.html

"Росгосстрах Жизнь" подала иск к Goldman Sachs Group

"Росгосстрах Жизнь" подала иск к Goldman Sachs Group - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Росгосстрах Жизнь" подала иск к Goldman Sachs Group

Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" направила в арбитражный суд Москвы иск к американской Goldman Sachs Group, российскому ООО "Голдман Сакс Банк" и еще... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:49+0300

2025-04-21T16:49+0300

2025-04-21T16:49+0300

финансы

бизнес

россия

нью-йорк

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_0:110:1501:954_1920x0_80_0_0_2732bf3b8adae2ae1798f3623d23606a.jpg

МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" направила в арбитражный суд Москвы иск к американской Goldman Sachs Group, российскому ООО "Голдман Сакс Банк" и еще четырем структурам этой крупной международной банковской группы о взыскании около 194 миллионов рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 17 апреля, его основания пока не сообщаются. Ответчиками, кроме Goldman Sachs Group и "Голдман Сакс Банк", в исковом заявлении указаны Goldman Sachs & Co Wertapapier Gmbh, Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, Goldman Sachs & Co LLC и Goldman Sachs International. К рассмотрению иск пока не принят. Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" была создана в 2019 году. По итогам прошлого года она входила в пятерку крупнейших страховщиков жизни по объему сборов в России. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через широкую партнерскую и агентскую сеть. По данным ЕРГЮЛ, 99,9% в ООО "СК "Росгосстрах Жизнь" принадлежит БМ-Банку. Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.

https://1prime.ru/20250417/genprokuratura-856763120.html

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, нью-йорк, ск рф