https://1prime.ru/20250421/koreya-856883039.html

В Южной Корее призвали готовиться к сотрудничеству с Россией в Арктике

В Южной Корее призвали готовиться к сотрудничеству с Россией в Арктике - 21.04.2025, ПРАЙМ

В Южной Корее призвали готовиться к сотрудничеству с Россией в Арктике

Южной Корее необходимо тщательно готовиться к возможному возобновлению сотрудничества с Россией в Арктике, особенно в сфере поставок энергоресурсов, говорится в | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T15:10+0300

2025-04-21T15:10+0300

2025-04-21T15:10+0300

россия

южная корея

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СЕУЛ, 21 апр - ПРАЙМ. Южной Корее необходимо тщательно готовиться к возможному возобновлению сотрудничества с Россией в Арктике, особенно в сфере поставок энергоресурсов, говорится в новом докладе южнокорейского государственного Института внешнеэкономической политики (KIEP). "Южной Корее необходимо вести тщательную предварительную проработку факторов возможностей и вызовов, которые возникнут в случае полноценного возобновления корейско-российского сотрудничества в Арктике при восстановлении отношений с Россией... Российский арктический регион представляет собой кладовую стратегических ресурсов, таких как СПГ, нефть и редкоземельные металлы, и Южной Корее, являющейся ресурсонедостаточной страной, нужно искать возможности с точки зрения энергетической безопасности и диверсификации цепочек поставок ресурсов", - говорится в публикации. В обнародованном сегодня докладе "Международный арктический форум-2025 и направления развития Арктики со стороны России" специалисты KIEP проанализировали выступление президента РФ Владимира Путина на мартовском форуме "Арктика - территория диалога", который прошел впервые с 2019 года. По мнению исследователей, в случае постепенного снятия антироссийских санкций по завершении украинского конфликта Москва может сделать ставку на развитии Арктики как способе перезапуска экономики и международного сотрудничества. В этом случае арктический регион станет "новой стратегической ареной сотрудничества, конкуренции и сосуществования России, Китая и США". Авторы доклада отмечают, что для Республики Корея как полуостровного государства, находящегося на стыке материковой Азии и Тихого океана, начало регулярных перевозок по Северному морскому пути будет означать не просто появление нового транспортного маршрута, а "становление центральной оси расширения морского экономического пространства Южной Кореи". Ученые в этой связи напоминают, что благодаря своим сильным компетенциям в сфере судостроения южнокорейские компании в 2014-2020 годах уже получали из России заказы на строительство 45 танкеров арктического класса для перевозки СПГ и нефти. Поэтому Сеулу необходимо помимо прочего "систематически готовить планы активизации корейско-российского сотрудничества в сфере судостроения". В то же время, как указывают эксперты, на пути расширения двустороннего сотрудничества в Арктике есть немало сдерживающих факторов, таких как сближение России с КНДР и активизация взаимодействия по арктическим вопросам с Китаем, просьбы Вашингтона об участии Сеула в развитии проекта СПГ на Аляске, неопределенность в вопросах изменения климата и другие риски, связанные использованием Севморпути. Специалисты KIEP призывают вести разносторонний мониторинг всех факторов и готовить способы реагирования на возникающие вызовы.

https://1prime.ru/20250406/arktika-856426631.html

южная корея

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россия, южная корея