https://1prime.ru/20250421/pentagon-856869126.html

Пентагон отрицает сообщения о еще одной утечке данных в чате Signal

Пентагон отрицает сообщения о еще одной утечке данных в чате Signal - 21.04.2025, ПРАЙМ

Пентагон отрицает сообщения о еще одной утечке данных в чате Signal

Пентагон отрицает появившуюся в СМИ информацию, согласно которой министр обороны США Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T09:34+0300

2025-04-21T09:34+0300

2025-04-21T09:34+0300

общество

сша

йемен

пит хегсет

signal

new york times

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Пентагон отрицает появившуюся в СМИ информацию, согласно которой министр обороны США Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих родственников. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. "Ни в одном из разговоров в Signal не было секретной информации, как бы ни пытались изложить эту историю. Что правда, так это то, что офис министра обороны продолжает укрепляться и становиться более эффективным в выполнении программы президента Дональда Трампа", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла для журналистов. По словам Парнелла, единственным источником для материала New York Times являлись слова бывших сотрудников ведомства, недовольных своим увольнением. В заявлении говорится, что у этих людей был мотив "вести подрывную деятельность" против Хегсета и президента Трампа. Ранее Управление генерального инспектора министерства обороны США начало расследование использования министром обороны США мессенджера Signal после скандала вокруг утечки обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа ударов по Йемену. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.

https://1prime.ru/20250214/khegset-854937652.html

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общество , сша, йемен, пит хегсет, signal, new york times