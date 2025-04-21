https://1prime.ru/20250421/poshliny-856889562.html

Американский экономист предложил альтернативу импортным пошлинам Трампа

Американский экономист предложил альтернативу импортным пошлинам Трампа - 21.04.2025, ПРАЙМ

Американский экономист предложил альтернативу импортным пошлинам Трампа

Вместо односторонних торговых мер, которые ввела администрация Трампа, существует "более эффективная альтернатива": разработка нового международного соглашения. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T17:10+0300

2025-04-21T17:10+0300

2025-04-21T17:10+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

москва

дональд трамп

foreign affairs

https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7580d817642bf92ad355f3094c69c598.jpg

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Вместо односторонних торговых мер, которые ввела администрация Трампа, существует "более эффективная альтернатива": разработка нового международного соглашения. По мнению американского экономиста Майкла Петтиса, текущая глобальная торговая система имела серьезные недостатки еще до введения новых пошлин. Статью Петтиса опубликовало издание Foreign Affairs.2 апреля Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что привело к значительному увеличению ставок, особенно в отношении Китая, где они достигли 54%. Это решение спровоцировало резкую эскалацию торговой войны между двумя странами. В настоящее время пошлина на китайские товары в США составляет 145%, в то время как для американских товаров, экспортируемых в Китай, она достигает 125%. Некоторые эксперты полагают, что такие высокие пошлины фактически парализуют торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.Петтис уверен, что мировая торговая система нуждалась в пересмотре задолго до апрельских пошлин Трампа."Двусторонние пошлины не решают проблему. Чтобы быть эффективной, торговая политика США должна либо устранить дефицит сбережений в других странах, либо прекратить его компенсировать", - подчеркнул он. В качестве решения экономист предлагает создать новый торговый союз, где страны-участницы будут обязаны поддерживать баланс между экспортом и импортом, отказавшись от использования профицита торгового баланса в качестве инструмента давления.Экономист предлагает создать новый торговый союз, в рамках которого участники обязаны поддерживать баланс между экспортом и импортом и не использовать профицит торгового баланса как инструмент давления. Он призывает обратиться к идеям, выдвинутым Кейнсом на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, подчеркивая, что такая система могла бы способствовать росту заработных плат и устойчивому развитию.

https://1prime.ru/20250421/poshliny-856872561.html

сша

китай

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, foreign affairs