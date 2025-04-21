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Американский экономист предложил альтернативу импортным пошлинам Трампа - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Американский экономист предложил альтернативу импортным пошлинам Трампа
Американский экономист предложил альтернативу импортным пошлинам Трампа - 21.04.2025, ПРАЙМ
Американский экономист предложил альтернативу импортным пошлинам Трампа
Вместо односторонних торговых мер, которые ввела администрация Трампа, существует "более эффективная альтернатива": разработка нового международного соглашения. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T17:10+0300
2025-04-21T17:10+0300
экономика
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Вместо односторонних торговых мер, которые ввела администрация Трампа, существует "более эффективная альтернатива": разработка нового международного соглашения. По мнению американского экономиста Майкла Петтиса, текущая глобальная торговая система имела серьезные недостатки еще до введения новых пошлин. Статью Петтиса опубликовало издание Foreign Affairs.2 апреля Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что привело к значительному увеличению ставок, особенно в отношении Китая, где они достигли 54%. Это решение спровоцировало резкую эскалацию торговой войны между двумя странами. В настоящее время пошлина на китайские товары в США составляет 145%, в то время как для американских товаров, экспортируемых в Китай, она достигает 125%. Некоторые эксперты полагают, что такие высокие пошлины фактически парализуют торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.Петтис уверен, что мировая торговая система нуждалась в пересмотре задолго до апрельских пошлин Трампа."Двусторонние пошлины не решают проблему. Чтобы быть эффективной, торговая политика США должна либо устранить дефицит сбережений в других странах, либо прекратить его компенсировать", - подчеркнул он. В качестве решения экономист предлагает создать новый торговый союз, где страны-участницы будут обязаны поддерживать баланс между экспортом и импортом, отказавшись от использования профицита торгового баланса в качестве инструмента давления.Экономист предлагает создать новый торговый союз, в рамках которого участники обязаны поддерживать баланс между экспортом и импортом и не использовать профицит торгового баланса как инструмент давления. Он призывает обратиться к идеям, выдвинутым Кейнсом на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, подчеркивая, что такая система могла бы способствовать росту заработных плат и устойчивому развитию.
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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, foreign affairs
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Foreign Affairs
17:10 21.04.2025
 
Американский экономист предложил альтернативу импортным пошлинам Трампа

Foreign Affairs: мировая торговая система нуждалась в пересмотре задолго до пошлин Трампа

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Вместо односторонних торговых мер, которые ввела администрация Трампа, существует "более эффективная альтернатива": разработка нового международного соглашения. По мнению американского экономиста Майкла Петтиса, текущая глобальная торговая система имела серьезные недостатки еще до введения новых пошлин. Статью Петтиса опубликовало издание Foreign Affairs.
2 апреля Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что привело к значительному увеличению ставок, особенно в отношении Китая, где они достигли 54%. Это решение спровоцировало резкую эскалацию торговой войны между двумя странами. В настоящее время пошлина на китайские товары в США составляет 145%, в то время как для американских товаров, экспортируемых в Китай, она достигает 125%. Некоторые эксперты полагают, что такие высокие пошлины фактически парализуют торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.
Петтис уверен, что мировая торговая система нуждалась в пересмотре задолго до апрельских пошлин Трампа.
"Двусторонние пошлины не решают проблему. Чтобы быть эффективной, торговая политика США должна либо устранить дефицит сбережений в других странах, либо прекратить его компенсировать", - подчеркнул он.
В качестве решения экономист предлагает создать новый торговый союз, где страны-участницы будут обязаны поддерживать баланс между экспортом и импортом, отказавшись от использования профицита торгового баланса в качестве инструмента давления.
Экономист предлагает создать новый торговый союз, в рамках которого участники обязаны поддерживать баланс между экспортом и импортом и не использовать профицит торгового баланса как инструмент давления. Он призывает обратиться к идеям, выдвинутым Кейнсом на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, подчеркивая, что такая система могла бы способствовать росту заработных плат и устойчивому развитию.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
В Германии рассказали о козырях Европы в переговорах США о пошлинах
11:07
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙМОСКВАДональд ТрампForeign Affairs
 
 
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