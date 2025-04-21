Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Результат озадачил": в Британии раскрыли провал плана Киева против России - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250421/ukraina-856878934.html
"Результат озадачил": в Британии раскрыли провал плана Киева против России
"Результат озадачил": в Британии раскрыли провал плана Киева против России - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Результат озадачил": в Британии раскрыли провал плана Киева против России
Украинские чиновники пришли в замешательство после требования Украины к России не заходить в западную часть Черного моря. Об этом говорится в материале издания... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T13:40+0300
2025-04-21T13:40+0300
политика
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83826/71/838267117_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_7ff57ed5fc1260f3e5c944a24c2f6b38.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украинские чиновники пришли в замешательство после требования Украины к России не заходить в западную часть Черного моря. Об этом говорится в материале издания Economist."Результат (этого плана. — Прим. Ред.) несколько озадачил украинских чиновников" — отмечается в публикации.Авторы статьи также отметили, что добиться полного прекращения огня в этом регионе Украине так и не удалось.Соглашение между Россией и США предусматривает обеспечение безопасности судоходства в Черном море и запрет на использование коммерческих судов в военных целях. Однако оно вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая отмену санкций против Россельхозбанка.
https://1prime.ru/20250421/peskov-856876692.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83826/71/838267117_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_24f80c3868e8475659be8bc8e5555e27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
13:40 21.04.2025
 
"Результат озадачил": в Британии раскрыли провал плана Киева против России

Economist: Киев пришел в замешательство из-за итогов переговоров о Черном море

© РИА Новости . Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкОдесский морской порт
Одесский морской порт - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украинские чиновники пришли в замешательство после требования Украины к России не заходить в западную часть Черного моря. Об этом говорится в материале издания Economist.
"Результат (этого плана. — Прим. Ред.) несколько озадачил украинских чиновников" — отмечается в публикации.
Авторы статьи также отметили, что добиться полного прекращения огня в этом регионе Украине так и не удалось.
Соглашение между Россией и США предусматривает обеспечение безопасности судоходства в Черном море и запрет на использование коммерческих судов в военных целях. Однако оно вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая отмену санкций против Россельхозбанка.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
В Кремле ответили на заявления США о невозможности членства Украины в НАТО
12:58
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала