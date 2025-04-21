https://1prime.ru/20250421/ukraina-856878934.html

"Результат озадачил": в Британии раскрыли провал плана Киева против России

"Результат озадачил": в Британии раскрыли провал плана Киева против России - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Результат озадачил": в Британии раскрыли провал плана Киева против России

Украинские чиновники пришли в замешательство после требования Украины к России не заходить в западную часть Черного моря. Об этом говорится в материале издания... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T13:40+0300

2025-04-21T13:40+0300

2025-04-21T13:40+0300

политика

украина

россия

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украинские чиновники пришли в замешательство после требования Украины к России не заходить в западную часть Черного моря. Об этом говорится в материале издания Economist."Результат (этого плана. — Прим. Ред.) несколько озадачил украинских чиновников" — отмечается в публикации.Авторы статьи также отметили, что добиться полного прекращения огня в этом регионе Украине так и не удалось.Соглашение между Россией и США предусматривает обеспечение безопасности судоходства в Черном море и запрет на использование коммерческих судов в военных целях. Однако оно вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая отмену санкций против Россельхозбанка.

https://1prime.ru/20250421/peskov-856876692.html

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