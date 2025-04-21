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"Яндекс" завершил размещение первого выпуска облигаций на Мосбирже

"Яндекс" завершил размещение первого выпуска облигаций на Мосбирже - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" завершил размещение первого выпуска облигаций на Мосбирже

"Яндекс" завершил размещение первого выпуска облигаций на Московской бирже, итоговый объем составил 40 миллиардов рублей, превысив первоначальный ориентир,... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T15:24+0300

2025-04-21T15:24+0300

2025-04-21T15:24+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" завершил размещение первого выпуска облигаций на Московской бирже, итоговый объем составил 40 миллиардов рублей, превысив первоначальный ориентир, говорится в сообщении компании. "МКПАО "Яндекс", головная компания группы "Яндекса", завершила размещение первого выпуска неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже. Итоговый объем размещения составил 40 миллиардов рублей. Он превысил первоначальный ориентир в связи с повышенным спросом на бумаги со стороны инвесторов", - сказано в сообщении. Срок обращения облигаций серии 001Р-01 составляет два года, а номинальная стоимость бумаги - 1000 рублей. Купон по облигациям будет выплачиваться ежемесячно. Ставка купона определяется по формуле "ключевая ставка Банка России + спред в размере 1,7% годовых". Первый выпуск облигаций "Яндекса" получил наивысшие кредитные рейтинги ruAAA от "Эксперт РА" и AAA (RU) от АКРА. "Облигации станут еще одним инструментом для привлечения инвестиций в перспективные направления бизнеса "Яндекса". Они позволят диверсифицировать источники заемного финансирования, а также более гибко управлять долговым портфелем - в частности, оптимизировать его структуру, средний срок и стоимость", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250417/yandeks-856770880.html

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рынки, торги, россия, акра