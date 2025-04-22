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На АЭС "Аккую" завершили монтаж основного оборудования реактора

На АЭС "Аккую" завершили монтаж основного оборудования реактора - 22.04.2025, ПРАЙМ

На АЭС "Аккую" завершили монтаж основного оборудования реактора

Установка главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) завершена в реакторном отделении блока № 2 атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" на... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T11:52+0300

2025-04-22T11:52+0300

2025-04-22T11:52+0300

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СТАМБУЛ, 22 апр - ПРАЙМ. Установка главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) завершена в реакторном отделении блока № 2 атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" на юге Турции, тем самым завершен монтаж основного оборудования реакторной установки второго энергоблока, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар". "Выполнив установку главных циркуляционных насосов, мы завершили монтаж основного оборудования реакторной установки второго энергоблока. Корпус реактора, парогенераторы, гидроемкости систем безопасности – уже на своих местах, и вскоре мы приступим к сварке главного циркуляционного трубопровода, чтобы соединить все эти компоненты", – заявил гендиректор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких. В компании уточнили, что корпус ГЦНА — изделие первого класса безопасности, к качеству его изготовления предъявляются самые строгие требования. "Во время работы атомной станции ГЦНА, работая под давлением около 160 атмосфер и при температуре 300 градусов, обеспечивают циркуляцию теплоносителя в первом контуре. В состав оборудования реакторной установки энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 входят четыре ГЦНА", - сообщили в компании. Главные циркуляционные насосные агрегаты, которые используются на АЭС "Аккую", относятся к новейшему поколению оборудования АЭС с реакторами ВВЭР-1200, от оборудования предыдущего поколения они отличаются тем, что для смазывания и охлаждения узлов насоса и электродвигателя используется не масло, а вода. Исключение маслосистемы повышает пожаробезопасность АЭС, а уменьшение количества подшипников делает агрегат более надежным, заявили в Аккую Нуклеар. ГЦНА, используемые на энергоблоках АЭС "Аккую", разработаны в Центральном конструкторском бюро машиностроения (ЦКБМ) и изготовлены Петрозаводским филиалом АО "АЭМ-технологии" (предприятия входят в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом"). Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что в настоящее время главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

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россия, турция, стамбул, москва, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом