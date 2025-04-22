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Инвесторы в поисках защитных активов возвращаются к биткоину
Инвесторы в поисках защитных активов возвращаются к биткоину - 22.04.2025, ПРАЙМ
Инвесторы в поисках защитных активов возвращаются к биткоину
Цена биткоина по отношению к золоту восстанавливается, что отражает возвращение к нему инвесторов в качестве одного из инструментов для вложений в ситуации... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:39+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Цена биткоина по отношению к золоту восстанавливается, что отражает возвращение к нему инвесторов в качестве одного из инструментов для вложений в ситуации макроэкономической неопределенности из-за тарифных действий США, заявили РИА Новости эксперты компании "Эйлер Аналитические технологии": По состоянию на 14.23 мск за один биткоин можно было приобрести 25,6 унции золота, следует из данных торгов, которые приводит портал investing.com. Таким образом, обратили внимание аналитики, показатель вернулся к тому уровню, на котором он находился перед президентскими выборами в США. "Инвесторы в поисках защитных активов возвращаются к биткоину. Из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, и неопределенности в отношении независимости ФРС инвесторы сосредоточены на защитных активах. Поскольку рынки могут рассматривать биткоин как "безопасный рискованный" актив, цена биткоина по отношению к золоту восстанавливается", - отмечают аналитики. Трамп ранее заявил, что президент Федрезерва Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Волатильность биткоина, отражающая реакцию на пошлины, снизилась, полагают эксперты. Кроме того, по их словам, также наблюдается ускорение притока средств в фонды связанных с биткоином активов, которые торгуются на традиционных биржах.
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финансы, рынки, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл, федрезерв
Экономика, Финансы, Рынки, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федрезерв
Инвесторы в поисках защитных активов возвращаются к биткоину
Аналитики: цена биткоина по отношению к золоту восстанавливается
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Цена биткоина по отношению к золоту восстанавливается, что отражает возвращение к нему инвесторов в качестве одного из инструментов для вложений в ситуации макроэкономической неопределенности из-за тарифных действий США, заявили РИА Новости эксперты компании "Эйлер Аналитические технологии":
По состоянию на 14.23 мск за один биткоин можно было приобрести 25,6 унции золота, следует из данных торгов, которые приводит портал investing.com. Таким образом, обратили внимание аналитики, показатель вернулся к тому уровню, на котором он находился перед президентскими выборами в США.
"Инвесторы в поисках защитных активов возвращаются к биткоину. Из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, и неопределенности в отношении независимости ФРС инвесторы сосредоточены на защитных активах. Поскольку рынки могут рассматривать биткоин как "безопасный рискованный" актив, цена биткоина по отношению к золоту восстанавливается", - отмечают аналитики.
Трамп ранее заявил, что президент Федрезерва Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Волатильность биткоина, отражающая реакцию на пошлины, снизилась, полагают эксперты. Кроме того, по их словам, также наблюдается ускорение притока средств в фонды связанных с биткоином активов, которые торгуются на традиционных биржах.
Цена на золото превысила 3500 долларов