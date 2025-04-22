https://1prime.ru/20250422/deepstate-856905348.html

Япония предоставит военной разведке Украины спутниковые геоданные

Япония предоставит военной разведке Украины спутниковые геоданные - 22.04.2025, ПРАЙМ

Япония предоставит военной разведке Украины спутниковые геоданные

Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные, речь идет, в частности, о радарных снимках со спутников SAR,... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T09:17+0300

2025-04-22T09:17+0300

2025-04-22T09:17+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные, речь идет, в частности, о радарных снимках со спутников SAR, сообщает украинский аналитический OSINT-проект под названием DeepState, публикующий интерактивную карту боевых действий на основе данных из открытых источников. "Япония согласилась предоставить украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные, в том числе радарные снимки со спутников SAR. Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии. Данные предоставляет японский институт iQPS (Kyushu University's Institute for Q-shu Pioneers of Space)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале DeepState. Японский институт подписал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины соглашение об интеграции систем iQPS в платформы украинской разведки. Уточняется, что украинская сторона будет получать SAR-данные - изображения, которые создаются с помощью синтетической апертурной радарной технологии. Согласно данным DeepState, Украина использует спутниковые снимки SAR от нескольких стран: Финляндия предоставляет данные через систему Iceye, Германия - через спутниковые группировки SAR-Lupe и SARah, Италия – с помощью аппаратов Cosmo-SkyMed. К этому списку добавилась Япония, предоставившая доступ к системе iQPS, которая уже располагает пятью орбитальными спутниками, а до конца 2026 года планирует запуск новых. "Украине значительно не хватает того, что предоставляли США, либо напрямую, либо из-за доступа к коммерческим изображениям от Maxar и BlackSky, полученным по контрактам с Национальным агентством геопространственной разведки", - говорится в сообщении. Владимир Зеленский 26 марта сообщил, что США разблокировали обмен разведданными с Украиной.

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технологии, украина, япония, сша, всу