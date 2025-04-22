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Правительство расширило перечень косметики, попадающей под 35% пошлины

Правительство расширило перечень косметики, попадающей под 35% пошлины - 22.04.2025, ПРАЙМ

Правительство расширило перечень косметики, попадающей под 35% пошлины

Правительство РФ расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%; так, под ограничения... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T20:07+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%; так, под ограничения ввоза попадут духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ и для волос, а также пудра, сообщили в Минпромторге РФ. "Действие повышенной таможенной пошлины в размере 35%, продленной с января 2025 года в отношении ввозимой парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, будет распространено в отношении ряда новых позиций данной продукции из недружественных стран", - говорится в сообщении. "Так, в связи с ростом отечественного производства по большинству категорий парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, под ограничения ввоза попадут духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ, средства для волос, а также пудра. Соответствующее решение утверждено постановлением правительства Российской Федерации", - добавили в министерстве.Вместе с тем из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию теперь исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Кроме того, французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для макияжа губ внесены в список исключений повышенной таможенной пошлины. Кроме того, французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" теперь будут облагаться пошлиной 20%, а не 35%.В Минпромторге указали, что список товаров, облагаемых пошлиной, определен совместно с бизнес-сообществом. Данная мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги. По словам исполнительного директора ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрея Самойлова, при появлении отечественных альтернатив условия могут быть скорректированы в диалоге с бизнесом и при поддержке государства.В Минпромторге отметили, что данная мера уже доказала свою эффективность и пользу для российского рынка. Так, с помощью такого механизма российское производство выросло на 22% в 2024 года по сравнению с 2023 годом. Также отмечается и рост локализации производства. Освобождаемые в результате ухода западных производителей ниши и своевременная поддержка со стороны государства по продвижению российских брендов способствовали тому, что на долю национальных брендов по итогу 2024 года приходится 68% от общего объема рынка, что почти на 17% больше, чем за 2023 год.В министерстве напомнили, что в связи с введением незаконных санкционных ограничений против России со стороны Евросоюза, отечественная косметическая продукция попала под полный запрет на импорт. Из-за этого некоторые крупные российские компании были вынуждены закрыть свои представительства в ЕС и потерпели убытки. В свою очередь к компаниям из ЕС со стороны РФ не были применены какие-либо ограничительные меры. Изменение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении ряда стран не является запретительной мерой. Механизм направлен на выравнивание конкурентных условий на внутреннем рынке.Таможенная пошлина в размере 35% в отношении ряда продукции, в основном парфюмерно-косметической, ввозимой из недружественных стран, была установлена в России в конце 2022 года.

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