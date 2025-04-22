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ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают свою финансовую грамотность - 22.04.2025, ПРАЙМ
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ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают свою финансовую грамотность
ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают свою финансовую грамотность - 22.04.2025, ПРАЙМ
ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают свою финансовую грамотность
Россияне в 2025 году оценивают свою финансовую грамотность на тройку, средний балл управления финансами по пятибалльной шкале составил 3,43, следует из данных... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T11:26+0300
2025-04-22T11:26+0300
экономика
россия
финансы
вциом
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году оценивают свою финансовую грамотность на тройку, средний балл управления финансами по пятибалльной шкале составил 3,43, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно аналогичному опросу за 2010 год, граждане РФ критичнее охарактеризовали свои навыки управления денежными средствами и оценивали в среднем на 2,91 по пятибалльной шкале. Респонденты в 2025 году также на тройку оценили финансовую грамотность своих семей, средний балл по пятибалльной шкале составил 3,74. По данным ВЦИОМ от 2010 года, умению своих родных и близких управлять своими финансами россияне также давали оценку "три" - средний балл тогда составил 3.38. Кроме того, опрошенным предложили представить себе, что они выиграли в лотерею миллион долларов. В 2025 году граждане РФ, по данным ВЦИОМ, распределили "выигранную" сумму примерно равномерно: 34% потратили бы на квартиру, машину, учебу, отдых и другие потребности, 30% отложили бы, 19% направили бы на благотворительность, а 17% решились бы вложить в высокодоходные, но рискованные проекты. В 2006 году больше половины респондентов (51%) потратили бы полученный в качестве приза миллион долларов. В 2025 году свыше половины россиян пользуются телефоном для управления и контроля своими финансами: 59% - для оплаты услуг, 56% - для денежных переводов, 51% - для получения СМС-оповещений о банковских операциях, 51% - для управления своим банковским счетом. В 2011 году подавляющее большинство граждан РФ не пользовались мобильными телефонами с целью управления и контроля своими денежными средствами. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, финансы, вциом
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ВЦИОМ
11:26 22.04.2025
 
ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают свою финансовую грамотность

ВЦИОМ: россияне в 2025 году оценивают финансовую грамотность на тройку

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году оценивают свою финансовую грамотность на тройку, средний балл управления финансами по пятибалльной шкале составил 3,43, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Согласно аналогичному опросу за 2010 год, граждане РФ критичнее охарактеризовали свои навыки управления денежными средствами и оценивали в среднем на 2,91 по пятибалльной шкале.
Респонденты в 2025 году также на тройку оценили финансовую грамотность своих семей, средний балл по пятибалльной шкале составил 3,74. По данным ВЦИОМ от 2010 года, умению своих родных и близких управлять своими финансами россияне также давали оценку "три" - средний балл тогда составил 3.38.
Кроме того, опрошенным предложили представить себе, что они выиграли в лотерею миллион долларов. В 2025 году граждане РФ, по данным ВЦИОМ, распределили "выигранную" сумму примерно равномерно: 34% потратили бы на квартиру, машину, учебу, отдых и другие потребности, 30% отложили бы, 19% направили бы на благотворительность, а 17% решились бы вложить в высокодоходные, но рискованные проекты. В 2006 году больше половины респондентов (51%) потратили бы полученный в качестве приза миллион долларов.
В 2025 году свыше половины россиян пользуются телефоном для управления и контроля своими финансами: 59% - для оплаты услуг, 56% - для денежных переводов, 51% - для получения СМС-оповещений о банковских операциях, 51% - для управления своим банковским счетом. В 2011 году подавляющее большинство граждан РФ не пользовались мобильными телефонами с целью управления и контроля своими денежными средствами.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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