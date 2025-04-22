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В США существенно выросли продажи заменителя яиц из маша - 22.04.2025, ПРАЙМ
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В США существенно выросли продажи заменителя яиц из маша
В США существенно выросли продажи заменителя яиц из маша - 22.04.2025, ПРАЙМ
В США существенно выросли продажи заменителя яиц из маша
Продажи заменителя яиц из маша (разновидность бобовых) в США увеличились в пять раз на фоне эпидемии птичьего гриппа, пишет газета Financial Times. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T09:07+0300
2025-04-22T09:07+0300
сельское хозяйство
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Продажи заменителя яиц из маша (разновидность бобовых) в США увеличились в пять раз на фоне эпидемии птичьего гриппа, пишет газета Financial Times. По данным издания, компания Eat Just, производитель заменителя яиц, в прошлом месяце начала рекламировать жидкое яйцо на основе маша в качестве "спасения от птичьего гриппа". "Продажи... в этом году в пять раз превысили прошлогодние показатели", - говорится в публикации издания со ссылкой на исполнительного директора Eat Just Джоша Тетрика. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии. В марте министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены.
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сельское хозяйство, сша
Сельское хозяйство, США
09:07 22.04.2025
 
В США существенно выросли продажи заменителя яиц из маша

FT: продажи заменителя яиц из маша в США выросли в 5 раз на фоне птичьего гриппа

Продовольствие
Продовольствие
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Продажи заменителя яиц из маша (разновидность бобовых) в США увеличились в пять раз на фоне эпидемии птичьего гриппа, пишет газета Financial Times.
По данным издания, компания Eat Just, производитель заменителя яиц, в прошлом месяце начала рекламировать жидкое яйцо на основе маша в качестве "спасения от птичьего гриппа".
"Продажи... в этом году в пять раз превысили прошлогодние показатели", - говорится в публикации издания со ссылкой на исполнительного директора Eat Just Джоша Тетрика.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
В марте министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены.
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