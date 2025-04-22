https://1prime.ru/20250422/yaytsa-856905051.html
В США существенно выросли продажи заменителя яиц из маша
В США существенно выросли продажи заменителя яиц из маша - 22.04.2025, ПРАЙМ
В США существенно выросли продажи заменителя яиц из маша
Продажи заменителя яиц из маша (разновидность бобовых) в США увеличились в пять раз на фоне эпидемии птичьего гриппа, пишет газета Financial Times. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T09:07+0300
2025-04-22T09:07+0300
2025-04-22T09:07+0300
сельское хозяйство
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75471/04/754710453_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_a0f58c05f43b75a7835d616b54ba9404.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Продажи заменителя яиц из маша (разновидность бобовых) в США увеличились в пять раз на фоне эпидемии птичьего гриппа, пишет газета Financial Times. По данным издания, компания Eat Just, производитель заменителя яиц, в прошлом месяце начала рекламировать жидкое яйцо на основе маша в качестве "спасения от птичьего гриппа". "Продажи... в этом году в пять раз превысили прошлогодние показатели", - говорится в публикации издания со ссылкой на исполнительного директора Eat Just Джоша Тетрика. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии. В марте министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены.
https://1prime.ru/20250410/yaytsa-856559258.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75471/04/754710453_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_b794a7f0d5005b8959c553f1e76e4345.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, сша
В США существенно выросли продажи заменителя яиц из маша
FT: продажи заменителя яиц из маша в США выросли в 5 раз на фоне птичьего гриппа
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Продажи заменителя яиц из маша (разновидность бобовых) в США увеличились в пять раз на фоне эпидемии птичьего гриппа, пишет газета Financial Times.
По данным издания, компания Eat Just, производитель заменителя яиц, в прошлом месяце начала рекламировать жидкое яйцо на основе маша в качестве "спасения от птичьего гриппа".
"Продажи... в этом году в пять раз превысили прошлогодние показатели", - говорится в публикации издания со ссылкой на исполнительного директора Eat Just Джоша Тетрика.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
В марте министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены.
Яйца в США подорожали до рекордного уровня