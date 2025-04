https://1prime.ru/20250422/yaytsa-856905051.html

В США существенно выросли продажи заменителя яиц из маша

22.04.2025 Продажи заменителя яиц из маша (разновидность бобовых) в США увеличились в пять раз на фоне эпидемии птичьего гриппа, пишет газета Financial Times.

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Продажи заменителя яиц из маша (разновидность бобовых) в США увеличились в пять раз на фоне эпидемии птичьего гриппа, пишет газета Financial Times. По данным издания, компания Eat Just, производитель заменителя яиц, в прошлом месяце начала рекламировать жидкое яйцо на основе маша в качестве "спасения от птичьего гриппа". "Продажи... в этом году в пять раз превысили прошлогодние показатели", - говорится в публикации издания со ссылкой на исполнительного директора Eat Just Джоша Тетрика. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии. В марте министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены.

