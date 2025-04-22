https://1prime.ru/20250422/zelenskiy-856906352.html
"Вариантов нет": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости
"Вариантов нет": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Вариантов нет": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости
Без военной помощи со стороны США военное поражение Украины неизбежно. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T10:03+0300
2025-04-22T10:03+0300
2025-04-22T10:03+0300
политика
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Без военной помощи со стороны США военное поражение Украины неизбежно. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, на своем YouTube-канале."Нет другого варианта: все будут болтаться на столбах. Потому что в текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение – это лишь вопрос времени", — заметил нардеп.Парламентарий также обратил внимание, что киевские власти продолжают навязывать свои условия, не понимая, что уже проиграли.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США уже давно помогают Украине, но сейчас им нужно обратить внимание на другие вопросы, но при готовности Украины и России на мир США готовы помочь.
https://1prime.ru/20250421/zelenskiy-856895048.html
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украина, рада, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский
"Вариантов нет": в Раде сообщили Зеленскому страшные новости
Дубинский назвал военное поражение Украины вопросом времени
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Без военной помощи со стороны США военное поражение Украины неизбежно. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, на своем YouTube-канале.
"Нет другого варианта: все будут болтаться на столбах. Потому что в текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение – это лишь вопрос времени", — заметил нардеп.
Парламентарий также обратил внимание, что киевские власти продолжают навязывать свои условия, не понимая, что уже проиграли.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США уже давно помогают Украине, но сейчас им нужно обратить внимание на другие вопросы, но при готовности Украины и России на мир США готовы помочь.
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