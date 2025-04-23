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Россияне с начала года купили на 28% больше туров за рубеж - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне с начала года купили на 28% больше туров за рубеж
Россияне с начала года купили на 28% больше туров за рубеж - 23.04.2025, ПРАЙМ
Россияне с начала года купили на 28% больше туров за рубеж
Россияне с начала года купили на 28% больше туров за рубеж, чем год назад, каждый четвертый турист выбирал путевки в отели "четыре звезды", подсчитали для РИА... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T06:30+0300
2025-04-23T06:30+0300
туризм
бизнес
россия
турция
египет
москва
снг
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне с начала года купили на 28% больше туров за рубеж, чем год назад, каждый четвертый турист выбирал путевки в отели "четыре звезды", подсчитали для РИА Новости в агрегаторе "Турвизор". "С начала года было продано на 28% больше туров, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в агрегаторе, основываясь на собственных данных. Средний чек при этом практически не поменялся за год: 150 тысяч рублей за неделю на двоих против 148 тысяч годом ранее, отметили в "Турвизоре". По мнению экспертов, это связано с тем, что россияне стали выбирать более бюджетные варианты как с точки зрения направлений поездки, так и с точки зрения стоимости включенных услуг. "Основной спрос сейчас приходится на туры с размещением в четырехзвездочных гостиницах - 41% от общего объема. "Пятизвездочные" туры предпочитают 33% покупателей, а "три звезды" выбирают 23% туристов. Несколько процентов пришлось на туры с размещением в гостиницах с двумя звездами и ниже", - говорится в сообщении. В основном туры в пятизвездочные отели востребованы у тех, кто планирует отпуск в Турции (доля - 60% от всех турпутевок в Турцию). "Однако по данному показателю Турция является исключением. В случае туров в Египет, ОАЭ и Китай, например, больше всего спросом пользуются туры с отелями категории "четыре звезды". А вот большинство выбравших отдых на российских и таиландских курортах предпочитают еще более бюджетные варианты и туры, в которых предусмотрено проживание в гостинице с тремя звездами - на них приходится 55% и 54% от всех продаж в страну соответственно", - подсчитали в агрегаторе. Аналитики также выяснили, что разница в стоимости между турами с размещением в пяти или трехзвездочных отелях может достигать несколько раз. "Самая большая разница зафиксирована в турах в Турцию, где средняя стоимость "пятизвездочного" тура составляет 223 тысячи рублей за неделю на двоих, а "трехзвездочного" - 82 тысячи рублей. В случае же Египта разница, наоборот, не является такой большой - 177 тысяч рублей за "пять звезд" и 114 тысяч рублей за "три звезды", - говорится в исследовании. "Турвизор" - система поиска туров и отелей для туристов и агентств в России и СНГ, ежедневно обрабатывающая более 4,5 миллиона поисковых запросов. Сервисом пользуются физические лица, а также более 20 000 турагентов.
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, турция, египет, москва, снг
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, МОСКВА, СНГ
06:30 23.04.2025
 
Россияне с начала года купили на 28% больше туров за рубеж

"Турвизор": россияне с начала года купили на 28% больше туров за рубеж

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне с начала года купили на 28% больше туров за рубеж, чем год назад, каждый четвертый турист выбирал путевки в отели "четыре звезды", подсчитали для РИА Новости в агрегаторе "Турвизор".
"С начала года было продано на 28% больше туров, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в агрегаторе, основываясь на собственных данных.
Средний чек при этом практически не поменялся за год: 150 тысяч рублей за неделю на двоих против 148 тысяч годом ранее, отметили в "Турвизоре". По мнению экспертов, это связано с тем, что россияне стали выбирать более бюджетные варианты как с точки зрения направлений поездки, так и с точки зрения стоимости включенных услуг.
"Основной спрос сейчас приходится на туры с размещением в четырехзвездочных гостиницах - 41% от общего объема. "Пятизвездочные" туры предпочитают 33% покупателей, а "три звезды" выбирают 23% туристов. Несколько процентов пришлось на туры с размещением в гостиницах с двумя звездами и ниже", - говорится в сообщении.
В основном туры в пятизвездочные отели востребованы у тех, кто планирует отпуск в Турции (доля - 60% от всех турпутевок в Турцию). "Однако по данному показателю Турция является исключением. В случае туров в Египет, ОАЭ и Китай, например, больше всего спросом пользуются туры с отелями категории "четыре звезды". А вот большинство выбравших отдых на российских и таиландских курортах предпочитают еще более бюджетные варианты и туры, в которых предусмотрено проживание в гостинице с тремя звездами - на них приходится 55% и 54% от всех продаж в страну соответственно", - подсчитали в агрегаторе.
Аналитики также выяснили, что разница в стоимости между турами с размещением в пяти или трехзвездочных отелях может достигать несколько раз. "Самая большая разница зафиксирована в турах в Турцию, где средняя стоимость "пятизвездочного" тура составляет 223 тысячи рублей за неделю на двоих, а "трехзвездочного" - 82 тысячи рублей. В случае же Египта разница, наоборот, не является такой большой - 177 тысяч рублей за "пять звезд" и 114 тысяч рублей за "три звезды", - говорится в исследовании.
"Турвизор" - система поиска туров и отелей для туристов и агентств в России и СНГ, ежедневно обрабатывающая более 4,5 миллиона поисковых запросов. Сервисом пользуются физические лица, а также более 20 000 турагентов.
 
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