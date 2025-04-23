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"Суперджет" совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

"Суперджет" совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре - 23.04.2025, ПРАЙМ

"Суперджет" совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

Добавлены подробности (4-5 абзацы). | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T06:39+0300

2025-04-23T06:39+0300

2025-04-23T06:39+0300

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Добавлены подробности (4-5 абзацы). МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет"), разработанный "Яковлевым" (входит в "Ростех"), совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в "Ростехе". Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет полностью импортозамещенного самолета "Суперджет" запланирован на апрель текущего года. Первый полет воздушное судно с российским двигателем ПД-8 совершило в Комсомольске-на-Амуре 17 марта. "Третий опытный образец самолета "Суперджет" присоединился к программе летных испытаний. Полностью импортозамещенный лайнер разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре", - сообщили в "Ростехе". Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поздравил авиастроителей с этим событием. Он отметил, что полностью импортозамещенному "Суперджету" предстоит выполнить около 130 сертификационных полетов. "Поздравляю авиастроителей с этим знаковым событием: успешное начало летных испытаний полностью импортозамещенной версии самолета говорит о переходе к завершающему этапу работы над ним. Данному борту предстоит выполнить порядка 130 сертификационных полетов, включая специальные испытания в экстремально низких и высоких температурах - желаю удачи всем, кто вовлечен в эту масштабную и ответственную работу!" - передает слова Мантурова секретариат. В "Ростехе" отметили, что в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем. Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. Продолжительность полета составила около 40 минут, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 500 километров в час. "Программа импортозамещения самолета "Суперджет" вышла на финишную прямую. Кооперация предприятий "Ростеха" провела огромную работу. На лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент - двигатели… Сейчас мы идем в рамках установленного графика", - уточнил сказал первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет".

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бизнес, россия, промышленность, комсомольск-на-амуре, рф, антон алиханов, денис мантуров, ростех, минпромторг, пао "яковлев"