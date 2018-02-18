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Ткачев: К 2024 году сельхозэкспорт из России вырастет более чем в два раза


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России может увеличиться более чем в два раза к 2024 году. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Мы часть мировой экономики. Мы должны считаться и с ценообразованием, и с теми вызовами, которые существуют в производстве продуктов питания. Но, повышая экспорт, мы будем повышать капитализацию отрасли, привлекать в нее инвестиции", - отметил он.

По его словам, к этому сроку выручка от экспорта продукции сельского хозяйства может составить 50 млрд долларов в год.

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