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Россельхознадзор с 29 марта разрешает поставки томатов еще двум компаниям Турции


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 29 марта разрешает поставки помидоров в Россию еще двум предприятиям Турции, говорится в сообщении российского ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что с 29 марта 2018 года в рамках очередного этапа под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика дополнительно двум турецким предприятиям, ранее проинспектированным службой в декабре 2017 года", - говорится в сообщении.

Поставки разрешены компаниям Cakir Ozel Egitim Ogretim Hizmetleri Insaat Tarim Ve Tic. и Lider Gida. Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию России томатов с 12 турецких предприятий.

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