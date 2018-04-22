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Партия российской пшеницы в 63 тыс тонн поступила в Египет


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

КАИР, 22 апр - ПРАЙМ. Партия российской пшеницы в объеме 63 тысячи тонн поступила в египетский порт Сафага на Красном море, сообщает новостной портал "Мубашер".

Сообщается, что сейчас идет осмотр российской пшеницы для получения разрешения на ее выгрузку.

Египетские власти закупают ежегодно порядка 9,6 миллиона тонн пшеницы для производства хлеба, цена на который субсидируется государством.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, а также одним из основных покупателей российской пшеницы. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что за три квартала 2017 года в Египет было поставлено около 5,5 миллиона тонн российского зерна, Россия готова и впредь обеспечивать потребности Египта в зерне. 

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