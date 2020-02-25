МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. За последнее время пять сахарных заводов в РФ остановили работу из-за убытков от переработки сахарной свеклы и последующей реализации сахара, сообщает аналитическая служба Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахара). В России закрываются несколько крупных сахарных заводов

"По состоянию на текущую дату собственниками сахарных заводов принято решение о прекращении работы или временном закрытии четырех сахарных заводов России. В производственном сезоне 2020-2021 года не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Республике Башкортостан, Нурлатский сахарный завод в Республике Татарстан, Товарковский сахарный завод (Тульская область), а также один завод в Краснодарском крае. В конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области", — сообщают эксперты.

"Основной причиной закрытия заводов являются убытки от переработки сахарной свеклы и последующей реализации сахара. За последние три года среднегодовые цены на сахар находились на уровне, не обеспечивающем достаточную рентабельность производства свекловичного сахара, что привело к отрицательному финансовому результату", — уточняют в Союзроссахаре.

Начиная с 2016 года объем ежегодного производства сахара превышает внутреннее потребление: с учетом ожидаемого объема производства свекловичного сахара в 7,7 миллиона тонн из сахарной свеклы урожая 2019 года и увеличения товарных запасов сахара оптово-отпускные цены снизились до уровня минимальных значений за последние семь лет, указывают эксперты. Согласно данным Росстата, рентабельность производства сахара снижалась до 3,3%, что существенно ниже среднеотраслевого показателя по всей продукции агропромышленного комплекса, отмечают в Союзроссахаре. Закрытие сахарных заводов - для восстановления баланса потребуются более активные шаги

По данным аналитической службы, в текущем производственном сезоне всего в РФ переработку сахарной свеклы вели 74 сахарных завода в 21 регионе общей мощностью 382 тысяч тонн в сутки. Закрываемые заводы в текущем сезоне переработали 1,3 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели около 200 тысяч тонн сахара, 22 тысяч тонн жома и 47 тысяч тонн мелассы. Общая численность работников на них составляет около 1,5 тысяч человек.