МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Мир впервые за 10 лет может остаться без российской пшеницы в то время, как многие страны на фоне пандемии COVIDхотят провести дополнительные закупки зерна, пишет агентство Bloomberg.

На фоне пандемии нового вируса многие страны хотят нарастить объемы импорта зерна, пока это возможно. Еще совсем недавно этот спрос удовлетворяли российские поставщики, но "это окно быстро захлопнулось", отмечает агентство.

Многие ключевые покупатели решили на фоне пандемии коронавируса провести дополнительные закупки пшеницы.

Российский Минсельхоз, чтобы сдержать рост цен на зерно, в конце марта текущего года предложил установить временную квоту на его экспорт. До 30 июня продать на экспорт из РФ можно было не более 7 млн тонн.

Эта квота была установлена до конца июня, но уже 26 апреля страна в полном объеме выработала ее и перестала вывозить зерно за экспорт. Запрет на экспорт пшеницы из России введен до 1 июля.

После приостановки экспорта Россия продолжит поставлять пшеницу только четырем своим странам-соседям из бывшего СССР.

В мире ситуация с зерном осложняется тем, что кроме России ограничения на поставки ввели некоторые другие соседние страны. Это "грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен", пишет агентство.